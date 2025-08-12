洗米華入獄3年半！44歲老婆拋頭露面活得精彩 最新近況曝光

「洗米華」周焯華（右）與「洗米嫂」陳慧玲（左）。（資料照，翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕太陽城集團創辦人、有「澳門小賭王」之稱的周焯華（綽號「洗米華」）遭控創立及指揮犯罪集團、洗錢等多項罪名，2021年底被逮補，去年終審被判刑18年，「洗米嫂」陳慧玲低調多時，日前展開新生活，與朋友創業賣湯，專攻「養生湯」市場，日前她更做了首場直播，積極開闢生財之路。

「洗米嫂」陳慧玲進軍直播市場。（翻攝自IG）

「洗米嫂」陳慧玲進軍直播市場。（翻攝自IG）

洗米華入獄後，還需與其他8名被告連帶支付248億港幣的天價罰金，面對家中破產的危機，洗米嫂乾脆自己創業，今年六月已經推出4款湯品，日前她親力親為做起了首場帶貨直播，獲得香港演藝圈不少朋友支持，直播當天，44歲的她妝容精緻，態度落落大方，看來就如同商場女強人，網友都敬佩她在經歷與Ｍandy等小三的多年鬥爭以及老公入獄後，活得反而更精彩。

請繼續往下閱讀...

「洗米嫂」陳慧玲進軍直播市場。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法