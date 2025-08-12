影后黑木瞳哭了 日航空難40年登山見寶塚老友

影后黑木瞳（紅圈者）今特別現身日本航空事故地點，並獻唱以慰亡靈。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本航空123號班機40年前的今（12）日發生重大空難，造成520人罹難，這也是航空史上第二大空難。寶塚歌劇團演員北原遙子（本名：吉田由美子）於這場空難身故，影后黑木瞳跟北原遙子是寶塚歌劇團同期戰友，今日也特別現身事故地點，並獻唱以慰亡靈。

日本影后黑木瞳。（翻攝自X）

1985年8月12日日本航空123號班機發生嚴重空難，今日黑木瞳上午現身群馬縣高天原山，並在「昇魂之碑」前敲鐘致意，黑木瞳不但現場與同伴們唱歌獻給亡者，並提到受難者當中的北原遙子是她在寶塚音樂學校第67期戰友。

黑木瞳現身空難事故地點，並在「昇魂之碑」前敲鐘致意。（翻攝自X）

提到老友，黑木瞳忍不住哽咽說：「想到她在這樣的山中，一定很辛苦吧」，更表示自己會替好友繼續活下去，連同對方的份一起努力。

黑木瞳在寶塚歌劇團的模樣。（翻攝自X）

黑木瞳回憶，她和北原遙子學生期間，會一同從宿舍走到學校，她知道北原生性害怕孤單，過去也會在宿舍看著天上的飛機思念母親。黑木瞳更進一步表示，空難發生當天，她還和北原在電話中約定好，公演之後兩人要碰面，怎知空難發生，故友西歸，兩人從此天人永隔。

