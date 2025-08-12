晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昆凌生日黏在周杰倫肩上甜笑 寬鬆衣遭疑懷孕

昆凌（左）今天過32歲生日，甜甜靠在周杰倫肩膀上，感覺非常甜蜜。（翻攝自小紅書）昆凌（左）今天過32歲生日，甜甜靠在周杰倫肩膀上，感覺非常甜蜜。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（12）日是昆凌32歲生日，她與周杰倫有3個孩子，周董特地以昆凌英文名字「Hannah」首字做成大蛋糕。不過眼尖網友發現昆凌有一張照片穿著寬鬆衣服，且腹部看起來微微隆起，懷疑肚子又有喜。

周杰倫（左）手捧著一個超大的「H」字樣蛋糕，昆凌穿著寬鬆衣服，被網友懷疑懷孕。（翻攝自小紅書）周杰倫（左）手捧著一個超大的「H」字樣蛋糕，昆凌穿著寬鬆衣服，被網友懷疑懷孕。（翻攝自小紅書）

周杰倫捧著「H」字樣大蛋糕為嬌妻慶祝生日，昆凌也倚在周杰倫肩頭甜甜笑著，一副幸福美滿的樣子。昆凌與周杰倫結婚10年，看起來感情仍然十分甜蜜。

昆凌也在IG上用英文感謝所有人帶給她的生日祝福，她從大家費盡心思的訊息、擁抱、禮物感受到真正的愛。昆凌說：「From sweet words to surprise hugs, you’ve made my day extra special —my heart （and cake） are full.」（從甜言蜜語到驚喜擁抱，你帶給我特別的一天，我的心（還有蛋糕）都感到滿滿愛意）。

昆凌在IG曬出自己生日的照片，看起來超級開心。（翻攝自IG）昆凌在IG曬出自己生日的照片，看起來超級開心。（翻攝自IG）

昆凌更說自己覺得感恩、感覺被寵壞了、感覺被愛，從她甜甜的笑容裡可以發現她過了個非常快樂的生日。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中