昆凌生日黏在周杰倫肩上甜笑 寬鬆衣遭疑懷孕

昆凌（左）今天過32歲生日，甜甜靠在周杰倫肩膀上，感覺非常甜蜜。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（12）日是昆凌32歲生日，她與周杰倫有3個孩子，周董特地以昆凌英文名字「Hannah」首字做成大蛋糕。不過眼尖網友發現昆凌有一張照片穿著寬鬆衣服，且腹部看起來微微隆起，懷疑肚子又有喜。

周杰倫（左）手捧著一個超大的「H」字樣蛋糕，昆凌穿著寬鬆衣服，被網友懷疑懷孕。（翻攝自小紅書）

周杰倫捧著「H」字樣大蛋糕為嬌妻慶祝生日，昆凌也倚在周杰倫肩頭甜甜笑著，一副幸福美滿的樣子。昆凌與周杰倫結婚10年，看起來感情仍然十分甜蜜。

請繼續往下閱讀...

昆凌也在IG上用英文感謝所有人帶給她的生日祝福，她從大家費盡心思的訊息、擁抱、禮物感受到真正的愛。昆凌說：「From sweet words to surprise hugs, you’ve made my day extra special —my heart （and cake） are full.」（從甜言蜜語到驚喜擁抱，你帶給我特別的一天，我的心（還有蛋糕）都感到滿滿愛意）。

昆凌在IG曬出自己生日的照片，看起來超級開心。（翻攝自IG）

昆凌更說自己覺得感恩、感覺被寵壞了、感覺被愛，從她甜甜的笑容裡可以發現她過了個非常快樂的生日。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法