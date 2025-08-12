晴時多雲

娛樂 最新消息

江蕙小巨蛋首夜歌神天后全來了 費玉清超華麗水鑽蝴蝶太耀眼

江蕙重返小巨蛋開唱，費玉清送上華麗蝴蝶花禮。（寬宏提供）江蕙重返小巨蛋開唱，費玉清送上華麗蝴蝶花禮。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（12日）晚終於要回到台北小巨蛋展開北部15場演出，為了向她獻上演出祝福，台港天王天后都「出現」了，已引退的「小哥」費玉清繼高雄巨蛋場送出「浴火鳳凰」，這次則送上超華麗的蝴蝶寬272公分、高210公分的巨型蝴蝶花禮，祝福好友江蕙「翩然飛舞於音樂的天空！」

費玉清送的花很有心意，請花店精心打造了一座美麗花禮，蝶身與觸角皆以水鑽鑲嵌，在燈光映照下流光溢彩、熠熠生輝；雙翅則以紅色系鮮花層層堆疊而成，花香與色澤交織，華美如幻！

至於為何高雄、台北兩場分別送上不同造型的花禮，費玉清回應：「這兩種意象，都滿載著我的祝福！鳳凰象徵自信與重生，而蝴蝶則代表了蛻變與自由。江蕙如蝴蝶般，經歷破繭的淬煉後華麗現身，綻放出閃耀的生命光芒。願她今後以更燦爛的姿態，翩然飛舞於音樂的天空！」

張學友送花祝福江蕙演出成功。（記者陳慧玲攝）張學友送花祝福江蕙演出成功。（記者陳慧玲攝）

此外，香港「歌神」張學友一直很挺江蕙復出，他隔海送的花牌上寫著「祝二姐『無有』演唱會台北場演出成功」，另外和江蕙情如姊弟的「周董」周杰倫也送上熱情火紅花朵，花牌上寫下「祝賀二姐金嗓重現，萬人動容」，天后「阿妹」張惠妹送的花則寫著「Dear二姐，妳就是傳奇」。

周杰倫送花祝福蕙。（記者陳慧玲攝）周杰倫送花祝福蕙。（記者陳慧玲攝）

張惠妹送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）張惠妹送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）

張清芳之前曾在演唱會上拱著坐在包廂看她演出的江蕙復出，如今江蕙真的回歸熱愛的舞台，張清芳送花寫下「有些美好，是值得等十年的」。另外林心如、霍建華夫婦也聯名送花：「親愛的二姐，天后風采，永遠經典，我們愛的你終於回來了。」

