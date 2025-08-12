關穎認了婚前劈腿也被劈 直面小三對質最狂

女星關穎在時尚圈赫赫知名。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星關穎在時尚圈赫赫知名，是台灣名媛之一，自從2013年嫁給香港CEO朱志威後，育有1女2子。近日她在Podcast節目《人生五分熟 Life Medium Rare》分享感情觀，她認了婚前自己曾劈腿也被劈，最狂的一次是抓包當時男友出軌，關穎直闖兩人愛巢與小三當面對質。

關穎個性豪爽，敢愛敢恨，在節目中她坦言自己過去的每段感情分手原因都不同，感情變淡、遠距離、劈腿都曾經歷過。關穎大方地說「不要覺得自己很冰清玉潔，這一輩子一定有對不起人家過，也有人家對不起妳過，不可能都是聖人」。

關穎坦言自己14歲就開始談戀愛，總是沒有斷過。（翻攝自臉書）

在節目中，關穎坦言自己14歲就開始談戀愛，總是沒有斷過，就算處於單身狀態，身邊也會有異性示好。即使像關穎這樣長相亮麗、背景條件極佳，也曾經遇上被劈腿的經驗，她回憶自己曾親眼抓包劈腿的過去，當時她與男友在外合租房子，開門時卻發現用鑰匙無法打開門，且當下聽見屋內傳來聲音，她靈機一動假裝自己離開，卻在返回時與小三遇個正著。表面看起來勇敢的關穎其實內心很「剉」，她質問對方身分，更問她為何從自己家裡走出來？更要求對方打電話給男友，最後三人面對面，尷尬到極點。

關穎認為，結束一段感情時，最重要的是「如何好好說再見」。（翻攝自臉書）

關穎不諱言自己婚前也曾劈腿另一半，她認為在感情中做錯事應該勇敢坦承錯誤。當年關穎劈腿後，她選擇直接告訴對方並和平分手，雖然劈腿不是件值得鼓勵的事，現在的她認為，正因有過這種經驗，更懂得結束一段感情時，最重要的是「如何好好說再見」。

