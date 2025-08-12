（影）全網暴動！泰勒絲登球星男友Podcast 放閃宣布新專輯

泰勒絲的一舉一動都讓粉絲相當關心。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲在完成現象級的全球巡演「The Eras Tour」，並成功拿回過往專輯所有版權後，於台灣時間今（12）日中午12:12分驚喜宣布即將發行第12張全新專輯《The Life of a Showgirl》。從正式官宣的十幾個小時前，泰勒絲官方宣傳帳號以及球星男友Travis Kelce與其兄弟Jason Kelce共同主持的Podcast接連推出神秘預告，引起粉絲瘋狂猜測。

泰勒絲的官方宣傳帳號Taylor Nation先是在11日晚上發布一則有12張照片的貼文，每一張照片皆是泰勒絲身穿橘色服裝的演出照，貼文中的文字更寫下「想著她曾說：『下一個時代見...』」；此外，天后的男友Travis Kelce主持的Podcast節目《New Heights》，也貼出一張本周特別節目的來賓剪影預告照，經過粉絲比對馬上認出剪影即是泰勒絲。

泰勒絲全新專輯封面尚未公開，以橘色鎖頭呈現 。（翻攝自泰勒絲官網）

接著泰勒絲官網出現以閃亮橘色為底的倒數計時器，倒數至12:12時因人潮湧入出現一陣大當機，重整頁面後網站即出現泰勒絲全新專輯名稱《The Life of a Showgirl》並開放預購。

同時間《New Heights》IG也再推出一支預告短影片，泰勒絲親自拿出一個薄荷綠的手提箱，上面印有橘色TS字樣，接著她把一張打馬賽克的專輯拿出來，並親自說出「這是我的全新專輯《The Life of a Showgirl》」，雖然專輯封面與確切發行日尚未公布，但已經讓全球樂迷陷入瘋狂。

THIS IS MY BRAND NEW ALBUM “THE LIFE OF A SHOWGIRL” pic.twitter.com/HxjD0mOevJ — Taylor Swift Updates （@SwiftNYC） August 12, 2025

