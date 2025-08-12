「鬼鬼」吳映潔化身還珠格格 清朝阿哥來賀壽

藝人「鬼鬼」吳映潔生日好友特地打造「還珠格格」主題生日派對。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「鬼鬼」吳映潔昨（11）過36歲生日，特別打造一場「還珠格格」主題派對，演藝圈好友「阿本」翁瑞迪、「大文」郭文頤、「阿喜」林育品、「峮峮」吳函峮、關韶文等好友全都扮成格格與阿哥盛裝出出席，彷彿玩了一場時空穿越。

鬼鬼本人穿上桃紅色與藍色拼接的精緻旗服，頭上更帶著浮誇頭飾，打扮成「鬼格格」的她還不忘換上花盆底鞋，超完美還原。

請繼續往下閱讀...

阿本（左）騎馬來向鬼鬼祝壽。（翻攝自IG）

充滿阿哥與格格的派對上，大家玩得不亦樂乎，阿本還騎著馬，驚喜現身向「鬼格格」請安，把她逗得超開心，一整晚都笑得花枝亂顫。

鬼鬼就穿著旗服在街頭開心拍照。（翻攝自IG）

大文事後爆料鬼鬼是個「主修還珠格格，又稱環珠博士」的熱愛者，辦一場還珠格格生日派對一直是她的夢想，所以今年的生日算是鬼鬼的圓夢派對。大文也表示，自己原本想扮成容嬤嬤、柳青或者皇阿瑪，不過提案被打槍，只能乖乖地當格格。

吃完飯之後，這批格格和阿哥還繼續續攤，把《還珠格格》相關的歌曲全都唱了唱，簡直是百分百夢幻生日派對。

鬼鬼的好友全都扮成格格、阿哥參加「還珠格格」生日派對。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法