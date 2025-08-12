晴時多雲

娛樂 最新消息

少女時代俞利出事了！騎馬摔倒「頭部直接著地」驚恐畫面曝

少女時代成員俞利熱愛極限運動，已經接觸騎馬多年。（翻攝自YT、IG）少女時代成員俞利熱愛極限運動，已經接觸騎馬多年。（翻攝自YT、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團少女時代成員俞利近年來轉戰戲劇圈，也將個人YT經營得有聲有色。熱愛極限運動的她近日在YT曬出騎馬影片，過程中不慎跌落馬背，頭部直接著地，場面嚇壞不少觀眾，還好在頭盔跟護具保護下她並沒有受傷。

俞利不慎跌落馬背，頭部更是直接著地，還好在護具保護下並沒有受傷。（翻攝自YT）俞利不慎跌落馬背，頭部更是直接著地，還好在護具保護下並沒有受傷。（翻攝自YT）

俞利接觸騎馬近10年，對騎馬已經非常熟悉，不過近期她在拍攝騎馬影片時，乘坐的那隻馬疑似在奔跑時不慎踩到地上坑洞，失去平衡，俞利瞬間控制不住馬匹，意外跌落在地，從畫面中清晰可見，她的背部與頭部都直接著地，讓一旁工作人員全都嚇壞衝上前查看。

所幸在堅硬護具保護下再加上跌落的是草地，俞利並沒有受傷，她還在倒地第一時間對鏡頭和工作人員報平安，事後她也坦言自己是第一次墜馬，當下因為太過驚慌才鬆開韁繩，她也慶幸還好有配戴護具，才避免更嚴重的傷害。

點圖放大header
點圖放大body

