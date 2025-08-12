晴時多雲

娛樂 最新消息

87歲周遊掏「棺材本」辦演唱會 夜唱K歌嗨到凌晨 ...體力驚呆眾人

周遊（左）、李朝永現身「聽咱的歌，看咱的影」演唱會採排，當場秀恩愛。（記者李紹綾攝）周遊（左）、李朝永現身「聽咱的歌，看咱的影」演唱會採排，當場秀恩愛。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕87歲「阿姑」周遊與導演老公李朝永，連續17年主辦台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，以歌舞劇方式呈現。今（12日）與兒子馮凱、張志群以及媳婦，全家總動員現身彩排。周遊透露，此次演唱會籌備半年，動員約300位演藝人員，總製作費超過1200萬元，除了各界好友熱情贊助，她也自掏腰包約300萬元私房錢補貼，還笑對李朝永說：「不要把我的老本、棺材本拿走。」

賴慧如（中）擔任歌中劇《她的一生》女主角，周旋於許仁杰（右）、郭忠祐（左）之間。（記者李紹綾攝）賴慧如（中）擔任歌中劇《她的一生》女主角，周旋於許仁杰（右）、郭忠祐（左）之間。（記者李紹綾攝）

賴慧如擔任歌中劇《她的一生》女主角，周旋於許仁杰、郭忠祐之間。飾演渣男的郭忠祐解釋，角色雖渣但有苦衷，還比著右眉心說：「我都被打傷了。」原來前一天彩排時，他被打到流血，但兇手是誰至今不明。

賴慧如穿上周遊當年秀場的服裝演出。（記者李紹綾攝）賴慧如穿上周遊當年秀場的服裝演出。（記者李紹綾攝）

此次賴慧如展現實力，又演又唱，還能在短時間內迅速換裝。《她的一生》劇情部分取材自周遊的親身經歷，包括當年獨自上台北打拚、從小由阿嬤養大、阿嬤塞私房錢怕她挨餓等。周遊說：「戲裡有我的影子，每次看彩排就感傷哭一次。」她還提供一套珍貴的紅色秀場服裝，讓賴慧如在演出時穿上。

周遊（左）、李朝永現身「聽咱的歌，看咱的影」演唱會採排。（記者李紹綾攝）周遊（左）、李朝永現身「聽咱的歌，看咱的影」演唱會採排。（記者李紹綾攝）

周遊身穿小碎花洋裝、豹紋厚底涼鞋，精神奕奕地緊盯彩排。為了讓演出完美，她多次與兒子馮凱、老公李朝永爭執。至於誰先低頭？賴慧如跳出來緩頰：「阿姑有她的想法，我們也有我們的想法，大家會拿出來討論，看哪個方式效果最好。大家都是為戲好，有時導演、阿姑的意見不一定適合我們，最後就把兩人的意見綜合起來，變成我們自己的東西。」

賴慧如月初過生日，周遊特地趕場參加KTV慶生派對，從晚上7點一路唱到凌晨3點，被眾人讚體力驚人。賴慧如笑說：「阿姑酒量可好了，她前面還有一攤，第二攤才來我們這邊，比我們還YOUNG。」周遊掛保證說：「體力OK！我還能跳、能唱。」

周遊（左）、李朝永現場來一段雙人舞。（記者李紹綾攝）周遊（左）、李朝永現場來一段雙人舞。（記者李紹綾攝）

談到誰的檔期最難喬，周遊不假思索比向阿翔，嚇得阿翔趕緊澄清：「我不是檔期難喬，非常感謝阿姑邀請我擔任演唱會主持人。」李朝永打趣說：「因為中間有一段戲很長，他都沒主持，主持費哪有那麼好拿啊！」歌手彭正每週從高雄搭高鐵到台北彩排，被賴慧如笑虧：「他這次的酬勞都倒貼。」周遊也說：「他從一開始演對詞還不錯，但一上台演戲就手腳不知怎麼擺。到現在排練進步很多，他很認真背台詞。」彭正謙虛回應：「還在學習啦！」

☆飲酒過量，有害健康☆

