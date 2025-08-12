晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台8女星林可唯淚憶荔枝兒 社群發文536字哀悼

台8女星林可唯（左）和美妝網紅荔枝兒情同姊妹。（翻攝自臉書）台8女星林可唯（左）和美妝網紅荔枝兒情同姊妹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕36歲知名美妝網紅「Liz」荔枝兒近日透過老公代筆，在社群網路更新影片證實過世消息，她的好友也是台8女星林可唯也透過社群發文哀悼荔枝兒，雖然僅536字，卻道盡兩人好交情，更充滿不捨與悲傷。

林可唯在文章的一開頭，親暱的稱呼荔枝兒「最親愛的林荒謬小妹妹」，她指出「緣分好奇妙，因為我的保養品牌認識了妳，一接觸就被妳的真善美所吸引」。林可唯認為這是磁場的互相吸引，讓兩個同路人相遇。

林可唯（左）透露一認識荔枝兒就想好好保護她，更喜歡聽荔枝兒喊她姐姐。（翻攝自臉書）林可唯（左）透露一認識荔枝兒就想好好保護她，更喜歡聽荔枝兒喊她姐姐。（翻攝自臉書）

林可唯透露一認識荔枝兒就想好好保護她，更喜歡聽荔枝兒喊她姐姐，沒有妹妹的林可唯內心非常確定，必定要竭盡所能照顧荔枝兒、讓荔枝兒有家的歸屬感。

林可唯想起過去兩人常常視訊，「天南地北的什麼都聊，聊到哭、聊到笑到流淚。我知道你心情不好，總是會找機會跟你講垃圾話、想辦法轉移妳注意力」。林可唯也思念荔枝兒教會她這個3C白癡怎麼拍照、怎麼使用修圖軟體、剪影片、Po IG；荔枝兒也從林可唯那兒學會怎麼演戲、怎麼訓練、怎麼跳舞。兩人常常一同出門運動、品嘗美食，增加快樂腦內啡。

荔枝兒教會林可唯拍照、使用修圖軟體、剪影片。（翻攝自IG）荔枝兒教會林可唯拍照、使用修圖軟體、剪影片。（翻攝自IG）

生完孩子沒體力的林可唯仍掛念著荔枝兒，想找她聊垃圾話。現在想起來，荔枝兒每每收到林可唯的訊息、message總是秒讀秒回，荔枝兒離開前，兩人還說了垃圾話，沒想到隔天就接到噩耗，現在回想，那天就是兩人走的最後一段路？林可唯無法接受人生就這樣。

雖然荔枝兒已經離開，林可唯還是覺得她很美，只是再也無法回答自己，兩人也無法相見了。想到未來視訊的時候，該怎麼辦，林可唯心裡湧起悲傷情緒，她希望把思念化為祝福，心痛的感覺則放在心裡。

林可唯（圖）想對荔枝兒說：我知道這是妳的選擇，就讓妳再任性一回。（翻攝自臉書）林可唯（圖）想對荔枝兒說：我知道這是妳的選擇，就讓妳再任性一回。（翻攝自臉書）

「我知道這是的選擇，就讓妳再任性一回。我相信此刻的在彩虹的另一端燦爛發光，這次可以真心盡情大笑，只有快樂跟天堂」林可唯最後不忘再說一句：我的小妹，祝福妳。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中