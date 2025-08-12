台8女星林可唯淚憶荔枝兒 社群發文536字哀悼

台8女星林可唯（左）和美妝網紅荔枝兒情同姊妹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕36歲知名美妝網紅「Liz」荔枝兒近日透過老公代筆，在社群網路更新影片證實過世消息，她的好友也是台8女星林可唯也透過社群發文哀悼荔枝兒，雖然僅536字，卻道盡兩人好交情，更充滿不捨與悲傷。

林可唯在文章的一開頭，親暱的稱呼荔枝兒「最親愛的林荒謬小妹妹」，她指出「緣分好奇妙，因為我的保養品牌認識了妳，一接觸就被妳的真善美所吸引」。林可唯認為這是磁場的互相吸引，讓兩個同路人相遇。

林可唯（左）透露一認識荔枝兒就想好好保護她，更喜歡聽荔枝兒喊她姐姐。（翻攝自臉書）

林可唯透露一認識荔枝兒就想好好保護她，更喜歡聽荔枝兒喊她姐姐，沒有妹妹的林可唯內心非常確定，必定要竭盡所能照顧荔枝兒、讓荔枝兒有家的歸屬感。

林可唯想起過去兩人常常視訊，「天南地北的什麼都聊，聊到哭、聊到笑到流淚。我知道你心情不好，總是會找機會跟你講垃圾話、想辦法轉移妳注意力」。林可唯也思念荔枝兒教會她這個3C白癡怎麼拍照、怎麼使用修圖軟體、剪影片、Po IG；荔枝兒也從林可唯那兒學會怎麼演戲、怎麼訓練、怎麼跳舞。兩人常常一同出門運動、品嘗美食，增加快樂腦內啡。

荔枝兒教會林可唯拍照、使用修圖軟體、剪影片。（翻攝自IG）

生完孩子沒體力的林可唯仍掛念著荔枝兒，想找她聊垃圾話。現在想起來，荔枝兒每每收到林可唯的訊息、message總是秒讀秒回，荔枝兒離開前，兩人還說了垃圾話，沒想到隔天就接到噩耗，現在回想，那天就是兩人走的最後一段路？林可唯無法接受人生就這樣。

雖然荔枝兒已經離開，林可唯還是覺得她很美，只是再也無法回答自己，兩人也無法相見了。想到未來視訊的時候，該怎麼辦，林可唯心裡湧起悲傷情緒，她希望把思念化為祝福，心痛的感覺則放在心裡。

林可唯（圖）想對荔枝兒說：我知道這是妳的選擇，就讓妳再任性一回。（翻攝自臉書）

「我知道這是妳的選擇，就讓妳再任性一回。我相信此刻的妳在彩虹的另一端燦爛發光，這次妳可以真心盡情大笑，只有快樂跟天堂」林可唯最後不忘再說一句：我的小妹，祝福妳。

