李興文兒子「短暫出家」生活結束 離開寺廟後近況曝光

Mika（左起）、徐展元、蔡尚樺、李興文、楊一展、錦榮、林芯儀、孟潔。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李興文今（12）日與錦榮、楊一展、林芯儀、徐展元、蔡尚樺等人出席運動實境節目《最強的身體》記者會，他分享參加節目後高血壓獲得改善、失眠問題也大幅好轉，「運動真的能治百病，流汗很好。」而他也提到兒子的近況。

李興文（右）罕見更新兒子近況，左為蔡尚樺。（記者陳奕全攝）

過去李興文的兒子曾因夜闖IKEA引發關注，2023年他曾透露兒子事後到寺廟服務，過著接近出家的生活。如今他罕見更新兒子近況，表示對方已離開寺廟生活，並開啟新的事業版圖，「是跟電腦有關的工作，我答應他不多講細節。」李興文也笑說，自己參加節目時兒子沒有陪練，「他喜歡的運動是瑜伽，我都是自己練。」

請繼續往下閱讀...

談到比賽過程，李興文說自己是單人組，挑戰難度比較高，但很願意挑戰下一季。楊一展則苦笑表示，這次參加雙人組卻發現隊友等級太高，「從頭到尾我被拉著跑，一直快爆了，下次要挑戰單人組。」錦榮則抱怨：「到現場才知道有雙人組！」直呼訓練過程辛苦到想摔東西。

李興文（左起）、楊一展、錦榮、林芯儀。（記者陳奕全攝）

林芯儀分享，夏季比賽時必須靠意志力與耐力硬撐，「健身房有空調，真正的訓練沒有，那是熱耐力的考驗。」徐展元則透露節目中許多來自各行各業的選手，包括韓國啦啦隊女孩、職棒啦啦隊成員以及素人，都有機會喊放棄，但沒有人選擇退場，形容那份堅持令人動容。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法