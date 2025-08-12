晴時多雲

李多慧大方公開居家私密片 深V睡衣包不住圓潤美胸

李多慧公開素顏真面目。（翻攝自IG）李多慧公開素顏真面目。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，不僅中文講得很溜，連行為舉止都徹底台化，親民又努力的形象讓她備受球迷喜愛。近日李多慧大方在Threads上公開卸妝、洗澡的全過程，讓粉絲一窺女神私下樸實的生活。

李多慧近日曬出一段影片，大方與網友分享卸妝洗澡的過程。（翻攝自IG）李多慧近日曬出一段影片，大方與網友分享卸妝洗澡的過程。（翻攝自IG）

李多慧近日曬出一段影片，大方與網友分享卸妝過程，只見她拿出化妝棉，將眼唇卸妝液倒在上面，在眼妝上敷了一陣子，再輕輕擦拭掉，接著再用卸妝油除臉部妝容，最後是洗臉、洗澡、吹頭髮、擦保養品，每個步驟都不馬虎。值得注意的是，李多慧的素顏皮膚狀態非常好，幾乎是吹彈可破，洗完澡後她身穿一件黑色深V睡衣，圓潤美胸全被拍，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

影片曝光後馬上吸引萬人朝聖，不少網友紛紛留言，「素顏也好漂亮」、「連睡衣也好辣」，也有不少人敲碗想跟她用同款保養及卸妝產品。

