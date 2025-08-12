晴時多雲

娛樂 日韓

引退倒數中 AV女優橘瑪莉甜喊寵粉到最後

傳奇AV女優橘瑪麗將在8月23、24日造訪台灣，舉辦「畢業派對」三部曲活動。（翻攝自X）傳奇AV女優橘瑪麗將在8月23、24日造訪台灣，舉辦「畢業派對」三部曲活動。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年5月宣布即將在2026年正式引退的傳奇AV女優橘瑪麗，決定在AV生涯最後一年甜寵粉絲。她宣布將在8月23、24日造訪台灣，舉辦「畢業派對」三部曲活動，其中包含見面會、餐會、攝影會，許多人都期待這位G級女神到來。

橘瑪麗大學3年級就踏進AV業界，當時她以巨乳企劃單體女優身分出道。（翻攝自X）橘瑪麗大學3年級就踏進AV業界，當時她以巨乳企劃單體女優身分出道。（翻攝自X）

橘瑪麗大學3年級就踏進AV業界，當時她以巨乳企劃單體女優身分出道。最初橘瑪麗出道時拍攝的AV多為戴著假髮的素人片，還以為不會被同學認出，沒想到她在大學的知名度很高，同學一下子就認出是她，引來各式流言蜚語，橘瑪麗乾脆斬斷人際關係。

橘瑪麗主演的《バイト先の人妻と不倫性交に燃え上がった日々》為經典代表作之一。（翻攝自X）橘瑪麗主演的《バイト先の人妻と不倫性交に燃え上がった日々》為經典代表作之一。（翻攝自X）

畢業後，橘瑪麗曾經當過牙科保健員，隔年正式轉職成專業AV女優，並立志必定要闖出一番天地。橘瑪麗的作品橫跨不倫、人妻，2022年她主演的《バイト先の人妻と不倫性交に燃え上がった日々》（熱衷與兼職人妻發生關係的日子）在FANZA平台創下紀錄，並成為她的代表作之一。

橘瑪麗曾以「MARY」名義組成女團「BLACK DIAMOND」舉辦個人生日音樂會。（翻攝自X）橘瑪麗曾以「MARY」名義組成女團「BLACK DIAMOND」舉辦個人生日音樂會。（翻攝自X）

橘瑪麗目前積極跨足舞台與音樂，2023年曾以「MARY」名義組成女團「BLACK DIAMOND」舉辦個人生日音樂會，除此之外她也是個DJ、歌手，甚至順利通過中文二級檢定測驗，能用流利中文與粉絲互動。她曾經在台灣與粉絲開玩笑說，「拍AV是一項體力運動呢」。

橘瑪麗是俄羅斯、日本混血兒。（翻攝自X）橘瑪麗是俄羅斯、日本混血兒。（翻攝自X）

橘瑪麗的長相充滿異國風情，因為她是俄羅斯、日本混血兒，冷豔高冷的氣質加上G罩杯巨乳，所以經常演出小三或情婦等角色。

橘瑪麗想珍惜最後一年，把握與粉絲見面的每一個機會。（翻攝自X）橘瑪麗想珍惜最後一年，把握與粉絲見面的每一個機會。（翻攝自X）

先前宣布明年引退的橘瑪麗認為這個決定讓人覺得有點孤獨，心情也帶點憂鬱，所以格外想珍惜最後一年，把握與粉絲見面的每一個機會。

