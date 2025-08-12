錦榮暌違5年復出台灣演藝圈 「沒聽蔡依林新歌」也還沒結婚

Mika（左起）、徐展元、蔡尚樺、李興文、楊一展、錦榮、林芯儀、孟潔出席《最強的身體》的記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者譚曉曼／台北報導〕暌違5年未公開在台灣演藝圈出現的錦榮，今（12日）與李興文、楊一展、錦榮、林芯儀和蔡尚樺等人出席《最強的身體》的記者會，除了分享挑戰自我的心得、對台灣的喜愛，還被問到是否有聽前女友蔡依林的新歌？錦榮坦然說：「其實沒有。」對於感情問題也是相當低調，沒回答是否單身，但還沒結婚，並以幽默的方式轉移話題，「很想念你們這種問題，5年都沒遇到了，應該早點回來！」

錦榮坦承沒有聽前女友蔡依林的新歌。（記者陳奕全攝）

錦榮透露當年回到美國後剛好遇上疫情，不僅被關起來2年， 之後還有一連串的「bad luck」發生在自己身上，最後決定再到台灣生活，「我喜歡台灣的人、生活文化，就回來了。」去年抵台的他，也趁著空檔到處旅遊，形容台灣變了，但又感覺沒變，欣慰還能體驗當初自己喜歡的事情，「還可以吃路邊攤、小吃，我覺得很幸福，還有現在的YouBike變方便了，可以直接透過手機掃描。」

這次在《最強的身體》參加單人組的錦榮在錄製時，看到很多人在跑步表示疑惑，身旁的人告訴他有雙人組的，他震驚地說：「有雙人的？」。在放出節目花絮時，他說雖然想到那一天的痛苦，但有下一次的話還是想再挑戰一下。擁有25年以上的健身經驗的他透露，透過節目，自己在訓練的一個禮拜，發現自己其實還有很多的弱點，其實私底下的訓練有因此改變。

