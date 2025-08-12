晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錦榮暌違5年復出台灣演藝圈 「沒聽蔡依林新歌」也還沒結婚

Mika（左起）、徐展元、蔡尚樺、李興文、楊一展、錦榮、林芯儀、孟潔出席《最強的身體》的記者會。（記者陳奕全攝）Mika（左起）、徐展元、蔡尚樺、李興文、楊一展、錦榮、林芯儀、孟潔出席《最強的身體》的記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者譚曉曼／台北報導〕暌違5年未公開在台灣演藝圈出現的錦榮，今（12日）與李興文、楊一展、錦榮、林芯儀和蔡尚樺等人出席《最強的身體》的記者會，除了分享挑戰自我的心得、對台灣的喜愛，還被問到是否有聽前女友蔡依林的新歌？錦榮坦然說：「其實沒有。」對於感情問題也是相當低調，沒回答是否單身，但還沒結婚，並以幽默的方式轉移話題，「很想念你們這種問題，5年都沒遇到了，應該早點回來！」

錦榮坦承沒有聽前女友蔡依林的新歌。（記者陳奕全攝）錦榮坦承沒有聽前女友蔡依林的新歌。（記者陳奕全攝）

錦榮透露當年回到美國後剛好遇上疫情，不僅被關起來2年， 之後還有一連串的「bad luck」發生在自己身上，最後決定再到台灣生活，「我喜歡台灣的人、生活文化，就回來了。」去年抵台的他，也趁著空檔到處旅遊，形容台灣變了，但又感覺沒變，欣慰還能體驗當初自己喜歡的事情，「還可以吃路邊攤、小吃，我覺得很幸福，還有現在的YouBike變方便了，可以直接透過手機掃描。」

這次在《最強的身體》參加單人組的錦榮在錄製時，看到很多人在跑步表示疑惑，身旁的人告訴他有雙人組的，他震驚地說：「有雙人的？」。在放出節目花絮時，他說雖然想到那一天的痛苦，但有下一次的話還是想再挑戰一下。擁有25年以上的健身經驗的他透露，透過節目，自己在訓練的一個禮拜，發現自己其實還有很多的弱點，其實私底下的訓練有因此改變。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中