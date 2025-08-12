昔爆可以接受「3人行」？佩甄親解真相 喊送尪超甜生日禮物

佩甄今日出席忠義基金會一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕佩甄今（12）日出席忠義基金會一日店長活動，而聊到醫生尪王祚軒八月底將生日去年佩甄送他去看大谷翔平，還去看了經典賽，今年想法枯竭，更說打算將自己打包送給老公，「塗上一些蜂蜜，讓他甜甜嘴、顧身體」。

佩甄固定每三年都會做一次健康檢查。（記者潘少棠攝）

佩甄固定每三年都會做一次健康檢查，透露三酸甘油酯的數字不太好，可能是因為吃太油，平常則有低血壓，有再做追蹤控制。近期她常陪家人小孩，聊到新計畫，佩甄則說會持續跟小禎做Podcast《禎甄要chat內》，提到在路上碰到不少粉絲都會說有聽她的節目，自豪播出成績相當不錯。

佩甄在節目中大方分享性話題，老公並不介意。（記者潘少棠攝）

佩甄在節目中大方分享性話題，她也說老公並不介意，「如果會尷尬，那他一開始就不會娶我了，但以前上通告他會說要保留一下，畢竟小孩還小，但現在小孩高中就覺得沒關係了。」而之前佩甄曾在節目上爆料她跟老公可以接受「3人行」，佩甄今則強調老公是開玩笑的，還說會找他上節目好好做解釋。

佩甄也提到跟孩子們談論到性話題都是很開放的，不過兩個小孩都很單純，沒有交往對象。

