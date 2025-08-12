晴時多雲

娛樂 最新消息

許允樂知道嗎！李玉璽與小20歲韓國美眉「逛夜市」 對方超狂身份被起底

SeoEVE邀請李玉璽跨刀。（FU Entertainment提供）SeoEVE邀請李玉璽跨刀。（FU Entertainment提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國百萬網紅SeoEVE今年12歲，2024年以一首《麻辣糖葫蘆》歌曲紅遍全世界，獲得超高的人氣，近來她邀李玉璽合作新版本，改編加入台語、中文歌詞，並融合「逛夜市」元素，這次李玉璽打算趁著SeoEVE來台期間，帶她去夜市一起體驗美食，他寵溺的說：「SeoEVE想吃什麼都可以一起去嘗試！」

「麻辣糖葫蘆」女孩SeoEVE人氣驚人。（FU Entertainment提供）「麻辣糖葫蘆」女孩SeoEVE人氣驚人。（FU Entertainment提供）

SeoEVE和李玉璽相差20歲，這次合作有感受到年齡代溝？李玉璽自嘲：「我自己在改編這首歌時有點卡，因為年紀差太多，不可能寫戀愛中的東西。」最後打造成學長、學妹兩小無猜去逛夜市的氛圍，李玉璽也有把作品給女友許允樂聽，許允樂覺得很他過去的曲風很不同，至於兩人會在家裡跳這首歌嗎？李玉璽自爆：「我好像會啦，被燙到的時候。」

「麻辣糖葫蘆」女孩SeoEVE人氣驚人。（FU Entertainment提供）「麻辣糖葫蘆」女孩SeoEVE人氣驚人。（FU Entertainment提供）

SeoEVE透露曾看過李玉璽演的電影《我的少女時代》，見到本人的感覺？她嘴甜直誇「長得很帥」， 李玉璽則說：「我覺得她很有活力，拍MV休息的時候我可能在看股票，她就在旁邊玩 、跳舞。」羨慕她充滿了年輕氣息。

至於被問到沒有談過戀愛？SeoEVE則表示：「目前沒有，爸媽還是反對。」直呼媽媽太喜歡她，想和她生活一輩子，這次跟帥哥合作，媽媽會不會擔心？她則透露媽媽有一點嫉妒，因為昨天在拍攝MV的現場，自己有跟年輕的男演員牽手，此外也鬆口爸媽很喜歡台灣男生的風格、外型。

SeoEVE邀請李玉璽跨刀。（FU Entertainment提供）SeoEVE邀請李玉璽跨刀。（FU Entertainment提供）

未來可以談戀愛的話，李玉璽是她的理想型嗎？SeoEVE表示：「很棒啊，鼻子很挺，我最喜歡的男生就是會幫我買糖葫蘆、麻辣燙的。」SeoEVE《Say yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2）》feat.李玉璽歌曲將在9月初上線。

點圖放大body

