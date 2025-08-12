SJ成員神童節目脫口「精子銀行」 嫩妹主持嚇爛

Super Junior成員神童上網路節目脫口說出「精子銀行」，把小他14歲的女主持人崔叡娜嚇壞。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女歌手「YENA」崔叡娜近期主持網路節目《Tier Maker》，按慣例在開場時透過線索猜測當集來賓。最新一集預告中，Super Junior成員神童與銀赫擔任節目嘉賓，不過，神童給出的線索當中卻脫口說出「精子銀行」，被外界評為不妥。

預告片當中，崔叡娜桌上有許多零食，她也開心說：「這裡有好多吃的，我真很喜歡吃這個」之後銀赫透過變聲器回應：「對啊，我們一起吃過」，神童也附和：「妳不記得了嗎？」

Super Junior成員銀赫（圖）和神童上網路節目當嘉賓，故意混淆線索讓主持人猜不著。（翻攝自IG）

為了尋找更多線索，崔叡娜問了一聲：「什麼」，銀赫不斷喊她姐姐，還反問：「姐姐不記得了嗎」崔叡娜心裡猜測嘉賓很可能是偶像成員，就說：「我們昨天在《音樂銀行》（韓國KBS 2TV的音樂現場節目）見過吧」？淘氣的銀赫回答：「音樂銀行嗎？但我用的是國民銀行」神童想開玩笑，脫口說出：「我昨天去了精子銀行」，就是這4個字讓崔叡娜瞪大眼睛說：「什麼？你說什麼？等一下，說這種話也可以嗎？不是偶像吧？」完全打亂崔叡娜思緒。

網路節目《Tier Maker》崔叡娜聽到神童說出「精子銀行］表情驚慌。（翻攝自YouTube）

雖然神童只是想做效果，不過預告內容公開後，許多人認為神童發言不當，更在留言區質疑：「確定申東熙（神童本名）這句話可以播出嗎？」、「不想看到叡娜被騷擾」、「很噁心」，內容遭炎上後，官方目前已經這段預告刪除。

