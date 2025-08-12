晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

SJ成員神童節目脫口「精子銀行」 嫩妹主持嚇爛

Super Junior成員神童上網路節目脫口說出「精子銀行」，把小他14歲的女主持人崔叡娜嚇壞。（翻攝自IG）Super Junior成員神童上網路節目脫口說出「精子銀行」，把小他14歲的女主持人崔叡娜嚇壞。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女歌手「YENA」崔叡娜近期主持網路節目《Tier Maker》，按慣例在開場時透過線索猜測當集來賓。最新一集預告中，Super Junior成員神童與銀赫擔任節目嘉賓，不過，神童給出的線索當中卻脫口說出「精子銀行」，被外界評為不妥。

預告片當中，崔叡娜桌上有許多零食，她也開心說：「這裡有好多吃的，我真很喜歡吃這個」之後銀赫透過變聲器回應：「對啊，我們一起吃過」，神童也附和：「妳不記得了嗎？」

Super Junior成員銀赫（圖）和神童上網路節目當嘉賓，故意混淆線索讓主持人猜不著。（翻攝自IG）Super Junior成員銀赫（圖）和神童上網路節目當嘉賓，故意混淆線索讓主持人猜不著。（翻攝自IG）

為了尋找更多線索，崔叡娜問了一聲：「什麼」，銀赫不斷喊她姐姐，還反問：「姐姐不記得了嗎」崔叡娜心裡猜測嘉賓很可能是偶像成員，就說：「我們昨天在《音樂銀行》（韓國KBS 2TV的音樂現場節目）見過吧」？淘氣的銀赫回答：「音樂銀行嗎？但我用的是國民銀行」神童想開玩笑，脫口說出：「我昨天去了精子銀行」，就是這4個字讓崔叡娜瞪大眼睛說：「什麼？你說什麼？等一下，說這種話也可以嗎？不是偶像吧？」完全打亂崔叡娜思緒。

網路節目《Tier Maker》崔叡娜聽到神童說出「精子銀行］表情驚慌。（翻攝自YouTube）網路節目《Tier Maker》崔叡娜聽到神童說出「精子銀行］表情驚慌。（翻攝自YouTube）

雖然神童只是想做效果，不過預告內容公開後，許多人認為神童發言不當，更在留言區質疑：「確定申東熙（神童本名）這句話可以播出嗎？」、「不想看到叡娜被騷擾」、「很噁心」，內容遭炎上後，官方目前已經這段預告刪除。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中