娛樂 最新消息

小林柏宏C位出道哭了！《AFTER SCOOL》5人男團名單曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小林柏宏」林子宸在選秀節目《AFTER SCOOL》強勢奪冠，不僅以最高分拿下C位頭銜，還與其他四強Li.an、鄭元昕、周孟潾、萊恩組成全新男團正式出道。

Li.an（左起）、鄭元昕、林子宸、萊恩、周孟潾將以五人男團出道。（天空娛樂提供）Li.an（左起）、鄭元昕、林子宸、萊恩、周孟潾將以五人男團出道。（天空娛樂提供）

由天空娛樂製播的《AFTER SCOOL》延續去年的《SCOOL》熱潮，歷時四個月比賽後，在總決賽與粉絲握手會中誕生前五強，將以全新男團出道。

五人搶先獲得台灣品牌V-TEX市值五百萬代言，更將於9月15日發行紀念專輯《Cerememory》，並舉辦簽售會

林子宸以穩定實力和高人氣奪下第一，他感性說：「這個名次是粉絲與我一起得到的，不會驕傲，也不會自負，會繼續成長，讓支持我的人驕傲，讓不認識我的人認識我。」他回憶從18歲到20歲的追夢歷程，坦言曾因迷茫而失落，「這次一定會更加珍惜，不再辜負任何人。」

奪冠時，滿場粉絲齊喊「畢業快樂」，讓他紅了眼眶。原來他在國中、高中都因疫情或赴韓當練習生而缺席畢業典禮，「這次像和戰友一起畢業，節目結束不是終點，而是轉運站。」「師兄」SEVENTOEIGHT也送上鼓勵，預祝新團出道順利。

其他選手同樣淚灑舞台，第三名的鄭元昕更是情緒潰堤，「這個機會等了好多年，每一次演出都很珍惜。」比賽現場還播放親友驚喜應援影片，讓選手們瞬間淚崩，萊恩更激動擁抱到場支持的阿嬤，引發粉絲歡呼。

