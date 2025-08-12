晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

疑交往百億富商？嘎琳捲「小三疑雲」 露面曝近況

嘎琳（後排左起）、琳妲、小紫、若潼與Kira（前排左起）、河智媛、筠熹、KAHO分別受邀前往香港、美國出席活動。（記者胡舜翔攝）嘎琳（後排左起）、琳妲、小紫、若潼與Kira（前排左起）、河智媛、筠熹、KAHO分別受邀前往香港、美國出席活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳、琳妲、河智媛、小紫、筠熹、Kira、KAHO、若潼分別受邀前往香港、美國出席活動，今（12）日女孩們出席行前記者會。其中嘎琳近日被拍到疑似約會百億富豪，還遭自稱元配的女網友控她是介入感情的小三，今被媒體詢問此事，嘎琳全程微笑打太極，並未正面對感情風波做回應。

嘎琳（左2）感情狀態備受關注。（記者胡舜翔攝）嘎琳（左2）感情狀態備受關注。（記者胡舜翔攝）

嘎琳感情狀態備受關注，被問到被拍到一事，嘎琳說自己沒注意到，都專注在工作上，對於將去美國她也表示很興奮。至於遭網友爆料是否覺得委屈？嘎琳再三強調自己心力都放在工作上，筠熹還幫她補充：「工作就是她的另一半！」

河智媛經紀公司老闆詹智能遭殺害一事，樂天球團在旁阻擋翻譯人員，未多回應。（記者胡舜翔攝）河智媛經紀公司老闆詹智能遭殺害一事，樂天球團在旁阻擋翻譯人員，未多回應。（記者胡舜翔攝）

針對日前河智媛經紀公司老闆詹智能遭殺害一事，樂天球團在旁阻擋翻譯人員，未多回應。而今年是第三年到成人展設攤販售副業內衣褲商品的琳妲，被問到業績她露出自信表情直呼「很好」，攤位都擠滿人潮，她也感謝粉絲朋友支持，她每年都會找女孩們來當一日店長站台，被問有沒有挑選標準？眾人則笑說琳妲很隨興，會直接問坐在她旁邊的女孩要不要去。

琳妲今年到成人展設攤販售內衣褲商品。（記者胡舜翔攝）琳妲今年到成人展設攤販售內衣褲商品。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中