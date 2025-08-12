疑交往百億富商？嘎琳捲「小三疑雲」 露面曝近況

嘎琳（後排左起）、琳妲、小紫、若潼與Kira（前排左起）、河智媛、筠熹、KAHO分別受邀前往香港、美國出席活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳、琳妲、河智媛、小紫、筠熹、Kira、KAHO、若潼分別受邀前往香港、美國出席活動，今（12）日女孩們出席行前記者會。其中嘎琳近日被拍到疑似約會百億富豪，還遭自稱元配的女網友控她是介入感情的小三，今被媒體詢問此事，嘎琳全程微笑打太極，並未正面對感情風波做回應。

嘎琳（左2）感情狀態備受關注。（記者胡舜翔攝）

嘎琳感情狀態備受關注，被問到被拍到一事，嘎琳說自己沒注意到，都專注在工作上，對於將去美國她也表示很興奮。至於遭網友爆料是否覺得委屈？嘎琳再三強調自己心力都放在工作上，筠熹還幫她補充：「工作就是她的另一半！」

河智媛經紀公司老闆詹智能遭殺害一事，樂天球團在旁阻擋翻譯人員，未多回應。（記者胡舜翔攝）

針對日前河智媛經紀公司老闆詹智能遭殺害一事，樂天球團在旁阻擋翻譯人員，未多回應。而今年是第三年到成人展設攤販售副業內衣褲商品的琳妲，被問到業績她露出自信表情直呼「很好」，攤位都擠滿人潮，她也感謝粉絲朋友支持，她每年都會找女孩們來當一日店長站台，被問有沒有挑選標準？眾人則笑說琳妲很隨興，會直接問坐在她旁邊的女孩要不要去。

琳妲今年到成人展設攤販售內衣褲商品。（記者胡舜翔攝）

