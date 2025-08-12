黃豪平遊大阪「被冷到」 櫃台服務態度驚人

藝人黃豪平近日到日本大阪旅遊，發文曝光自己住的飯店櫃台服務冷淡。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃豪平近日到日本大阪旅遊，卻在社群平台發文，分享自己在飯店的經驗，也讓他見識到有些生活方式果然「台日大不同」。黃豪平表示自己在飯店三天，被冰箱冷度問題困擾，沒想到櫃台人員的服務態度讓他覺得比冰箱更冷。

黃豪平說，他覺得飯店冰箱不冷，但並不想為了這個原因換房間。他描述冰箱的冷度「是不冷到我寧可放在冷氣口的程度」，考慮到自己之後還要到萬博，他想在房內吃早餐，覺得冰箱不夠冷這個問題必須解決。

黃豪平到大阪旅遊，不想被當奧客。（翻攝自臉書）

黃豪平向櫃台人員反映冰箱不冷的問題後，櫃台人員在他面前摸了一下眼前房務櫃台的石板平台，回答「冰箱沒壞，（摸石板）冰箱的溫度大概就會像這塊石板一樣，這就是正常的溫度」，怕被當成奧客的黃豪平當下摸摸鼻子就回房間，之後更買了冰塊放在冰箱降溫。

雖然事後許多人告訴黃豪平，日本很多飯店冰箱就是很不冷，但黃豪平表示，自己也曾經住過有正常溫度冰箱的飯店，更忍不住說：「那天，我誠心的覺得櫃台服務人員的態度都比我冰箱冷」。

