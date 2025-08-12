許光漢七夕要現身了！《他年她日》宣傳下一站在台北

許光漢（右）和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技，拿捏曖昧悸動感。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「亞洲男神」許光漢退伍後首部奇幻愛情鉅片《他年她日》即將展開宣傳，片商今（12）日再發布「光林CP」擁抱版正式海報，並驚喜宣布許光漢近期首場公開活動就在8月29日七夕情人節當天，合體女主角袁澧林與監製張艾嘉、導演龔兆平等主創團隊一同出席香港的亞洲記者會，同時也是這部電影第一場大型造勢活動。

該片描述分屬兩個世界的男女主角在扭曲時間與重力的「重力牆」阻隔下，女主角安晴的一天，對男主角薯仔而言已過了一年，命中註定的相遇成為兩人心繫的依戀，許光漢飾演的薯仔至少要苦等一年才能再見上飾演安晴的袁澧林一面，與浪漫的七夕情人節有異曲同工之妙。

正式回歸演藝圈一舉一動都備受關注的許光漢，以電影《他年她日》拍攝地香港作為起點，在七夕當天盛大舉辦亞洲記者會，展開一連串的亞洲宣傳行程，並預告下一站將回到台北，與睽違許久的觀眾們相見，日期與細節近日即將揭曉。

片中許光漢與袁澧林共譜跨時空愛戀，在最新亮相的「擁抱版」正式海報中，袁澧林輕撫許光漢的臉頰，兩人臉部緊貼閉上雙眼，彷彿沉浸在靜止的時空中，呼應海報文案「雖然我們的時間不一樣，但愛你的瞬間已註定永恆」，即使是一段跨越時間與命運的刻苦銘心愛戀，最重要的是，此刻我們仍擁抱著彼此。

《他年她日》曝光正式海報，袁澧林輕撫許光漢的臉頰，兩人彷彿沉浸在靜止的時空中。（甲上提供）

監製張艾嘉大讚：「兩個人在銀幕上很match，對手戲也相當有火花，光漢和Angela（袁澧林）把悸動的細節拿捏得很好，讓大家看到不一樣的化學反應。」導演龔兆平提及其中一場對手戲是袁澧林教許光漢練習縫合傷口，利用特寫聚焦他們的眼神互動，「那個階段兩人的關係仍曖昧不明，Angela既要流露出偷偷欣賞，又要端著老師的身分，拿捏得相當好。」

為了表現出電影裡獨特的虛構世界，劇組團隊費盡千辛萬苦找到了奇幻色彩的工業風場景，再借助美術與拍攝技巧、後製特效去強化劇本設定的「長年區」與「優日區」。導演表示，他一直在摸索架空與真實世界之間的平衡，希望呈現出有點未來感，但又不至於太過於脫離現實而變成魔法仙境，果然奇幻重力失衡情節與時間錯位設定也引發影迷熱烈討論。

亞洲記者會當天，電影主題展覽《他年她日：昂坪360的時光約定》也將同步在香港昂坪市集展出，包括許光漢和袁澧林在電影中穿著的服飾，以及他們所使用的懷錶、電碼機等道具和珍貴劇照都將搶先曝光，讓粉絲在觀影前便能感受電影中的浩瀚世界觀。《他年她日》將於10月3日中秋連假於全亞洲同步盛大上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

