裴琳淡出演藝圈 突宣布斜槓「改賣雞蛋糕」

裴琳淡出演藝圈，開啟斜槓人生。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕15歲以女團Kiss出道的裴琳，年少成名卻風波不斷，連環爭議讓她形象重創，後來洗心革面演出《甘味人生》、《春風愛河邊》找回演戲熱情，進來淡出演藝圈的她，默默開了雞蛋糕店，開啟斜槓人生。

裴琳曾在2019年嘗試投入直銷，她直言是因為大環境不好，會做直銷最終就是想多賺一點錢，原本抱著懷疑心態，但後來越做越好，就當沒拍戲時的兼差。她坦率表示：「我很早就進這圈子，除了演藝工作我們也不知道做什麼，不可能沒拍戲的時候去旁邊便利商店打工，所以才想說，沒戲的時候去公司聽聽課程，當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

請繼續往下閱讀...

裴琳淡出演藝圈另闢戰場，副業賣雞蛋糕將開張。（翻攝自臉書）

近年低調的她，近日驚喜宣布副業開張，正式當起雞蛋糕老闆娘，她早在4月就先向粉絲徵詢開店建議，也去拜師學藝，在經過一段時間的籌備及設備保養後，目前已完成相關準備工作，即將進入試營運階段。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法