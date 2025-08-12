晴時多雲

裴琳淡出演藝圈 突宣布斜槓「改賣雞蛋糕」

〔記者傅茗渝／台北報導〕15歲以女團Kiss出道的裴琳，年少成名卻風波不斷，連環爭議讓她形象重創，後來洗心革面演出《甘味人生》、《春風愛河邊》找回演戲熱情，進來淡出演藝圈的她，默默開了雞蛋糕店，開啟斜槓人生。

裴琳曾在2019年嘗試投入直銷，她直言是因為大環境不好，會做直銷最終就是想多賺一點錢，原本抱著懷疑心態，但後來越做越好，就當沒拍戲時的兼差。她坦率表示：「我很早就進這圈子，除了演藝工作我們也不知道做什麼，不可能沒拍戲的時候去旁邊便利商店打工，所以才想說，沒戲的時候去公司聽聽課程，當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

近年低調的她，近日驚喜宣布副業開張，正式當起雞蛋糕老闆娘，她早在4月就先向粉絲徵詢開店建議，也去拜師學藝，在經過一段時間的籌備及設備保養後，目前已完成相關準備工作，即將進入試營運階段。

