娛樂 最新消息

一場手術再牽紅線 愛紗分手男友又傳復合

愛紗今年7月進行子宮肌瘤手術。（翻攝自臉書）愛紗今年7月進行子宮肌瘤手術。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍女星愛紗7月在社群平台發文曝光自己住院割除12公分子宮肌瘤，且遇上血庫鬧血荒，好在一切平安，她還透露自己是人生當中第一次輸血。今有媒體揭露愛紗原與交往4年的圈外男友分手，不過手術期間前男友在身邊照顧她，呵護備至，讓愛紗非常感動，兩人決定復合。

愛紗住院的時候，特別拍照記錄自己的生活。（翻攝自臉書）愛紗住院的時候，特別拍照記錄自己的生活。（翻攝自臉書）

來台發展已經發展24年且取得永久居留證的愛紗，曾經與男星周洺甫有過一段婚姻，2019年恢復單身之後，再談感情時顯得相當低調。她與圈外男友交往4年，因婚姻觀念不同一度分手。

愛紗離婚後對於感情的態度趨於低調。（翻攝自臉書）愛紗離婚後對於感情的態度趨於低調。（翻攝自臉書）

愛紗接手子宮肌瘤手術時，採用單孔腹腔鏡方式進行，腹部傷口必須綁束腹帶協助傷口癒合。手術後的愛紗無法提重物，加上獨自生活，日常起居都不方便，前男友適時在旁照顧，讓愛紗很感動，決定再給兩人一次機會，再次牽起姻緣的紅線。

