和小37歲星二代演愛情片 鄭伊健超怕老嫩配還被叫叔叔

鄭伊健（左）、許恩怡合作《久別重逢》。（華映提供）鄭伊健（左）、許恩怡合作《久別重逢》。（華映提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港奇幻愛情電影《久別重逢》集合香港男神鄭伊健、「星二代」許恩怡、MIRROR成員陳卓賢，及蔡思韵一同演出跨越時空的愛情故事，鄭伊健在片中一改男神面貌，化身為遇到創作瓶頸的滄桑大叔，而且和小37歲的許恩怡共演，讓他表示曾有「老嫩配」的疑慮，但幸好細膩的故事情節說服了他，他笑說：「導演這個決定很大膽啊！」

導演梁禮彥視鄭伊健為這部愛情電影主角的不二人選，讓他當初接到邀請時非常驚訝，「愛情片？確定是要找我演嗎？」但他透露除了演出不同以往的角色之外，「電影中的世界很有趣，而且劇組告訴我會到日本的高知拍攝，整個拍攝計畫都很有吸引力，我立刻答應接演。」

鄭伊健也透露全劇組都是年輕人，和他以往拍攝的感受大不同，「現在的導演和以前老導演的風格很不同，不會大聲發脾氣了，拍攝現場我可以感受及了解年輕人的想法，很新鮮又有趣。」

鄭伊健為演出《久別重逢》下苦功。（華映提供）鄭伊健為演出《久別重逢》下苦功。（華映提供）

鄭伊健在電影裡和穿越時空來到現代的許恩怡有許多對手戲，許恩怡是一代女神柏安妮的女兒，小鄭伊健37歲，讓他有些「老嫩配」的擔心，但導演表示就是因為要和少女一起對戲，所以要找一位有善良和童貞感的男演員演出，他們的對手戲要給人一種自在舒服之感，鄭伊健便是最佳人選。

鄭伊健說：「導演花了很多心思去摸索這部電影給觀眾的感覺，有很多想法，不像以前的導演定了就立刻拍，我們前期做了很多準備去嘗試，事後配音也花了很多時間。」因此，讓鄭伊健打消了疑慮，全心演出。但是在電影宣傳的時候，許恩怡尊敬開口稱他為「叔叔」時，還是讓男神備感衝擊，許恩怡也趕快改口為「伊健哥哥」！

導演透露鄭伊健在電影中刻意扮滄桑，「他私下都很有型很帥的，為了演出失意的音樂人，我們一起試了5、6個造型，他都全力配合，不介意自己在電影中好不好看。」鄭伊健笑回：「那只是我平日的樣子啦！」導演也臨時給他了一個彈吉他的功課，他表示如果是彈鋼琴還可以用鏡頭來幫忙，但吉他要抱在身上，非得自己會彈、指法正確才有說服力。

而這功課是劇組到日本拍攝時才發生，鄭伊健並不會彈吉他，二話不說立刻在日本買了把吉他開始練習，臨時抱佛腳，「我上網買了彈吉他課程，多少錢都沒注意，立刻開始上課，趁拍戲空檔勤練，彈好真的不容易，只能勉強應付拍攝。」只是這把陪他練習的吉他，在他的太太蒙嘉慧參加香港實境節目錄影時，賣給了其他參加錄影的藝人，鄭伊健完全不介意，覺得這一切的過程都很有趣。《久別重逢》將於9月5日上映

