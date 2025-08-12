晴時多雲

娛樂 最新消息

中國節目爆抄襲《黑白大廚》！鄭智善看傻：連攝影構圖都一樣

《黑白大廚》鄭智善表示中國節目《一飯封神》中許多情節都與前者一模一樣。（大浩娛樂提供、翻攝自YT）《黑白大廚》鄭智善表示中國節目《一飯封神》中許多情節都與前者一模一樣。（大浩娛樂提供、翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國推出美食選秀節目《一飯封神》，拍攝手法與內容都與韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》高度相似，韓國Netflix也表示並未出售版權，因此該節目也遭外界痛斥「完全是抄襲」。對此，在《黑白大廚》中以「拔絲」料理走紅的南韓名廚鄭智善，也在觀看《一飯封神》後發表看法。

鄭智善去年因拍攝《黑白大廚》走紅，更在今年初簽下台灣經紀約，正式來台出道。平時忙碌的她仍會抽空更新個人YT頻道上，近日她聽聞了《黑白大廚》疑遭抄襲一事，便親自觀看了中國節目《一飯封神》，還邀請「外送員廚師」林泰訓一起看，兩人從一開始看到參賽者的出場畫面就直呼該節目真的跟《黑白大廚》很像，不僅參賽者的出場方式、料理菜色與方式，甚至攝影構圖都一樣。

《一飯封神》遭疑抄襲韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》。（翻攝自微博）《一飯封神》遭疑抄襲韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》。（翻攝自微博）

本以為節目到後面會不一樣，怎料後續又出現了同款「拔絲料理」情節，讓鄭智善忍不住無奈笑出來，「怎麼可以都一模一樣？」，在看完部分節目片段後，鄭智善表示「整體來說做菜的過程沒有呈現得很清楚，《黑白大廚》至少會展現到一定程度，讓觀眾能學習，但這裡都沒拍到完整的料理畫面」。最後，外送員廚師林泰訓也給出評論，「覺得很可惜，若能用中國的風格好好呈現，搞不好未來還能有合作的空間」。

