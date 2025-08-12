SOD首位台籍女優挨轟「在台厭男在日被X」 齋齋強硬反擊

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本成人片商SOD簽下首位來自台灣的專屬女優齋齋いつき（Saisai Itsuki），一出道就掀起話題。然而，人紅是非多，她不斷遭到酸民攻擊，甚至性羞辱，對此，她霸氣反擊。

齋齋いつき為SOD首位簽下的台灣女優。（翻攝自IG）

齋齋いつき日前在社群分享，對於藝人夫妻離婚的看法，由於男方婚後還騷擾其他女性甚至偷腥，讓她忍不住替女方抱不平並自嘲，「唉我就是燕南（厭男）啦。」豈料，這段話被網友斷章取義批評，「在台灣：厭男。在日本：被日本人X好榮幸。」

對此，齋齋いつき正面迎戰，表示厭男、厭女跟喜歡發生性行為不衝突，並進一步解釋先前的貼文，「上次說過自己厭男沒錯，但準確一點應該是『厭自以為是的普信男』」，強調不會厭惡性格和行為正常的任何人。

齋齋いつき遇酸民性羞辱強硬反擊。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，立刻掀起熱議，有網友留言建議齋齋いつき封鎖酸民，以免被打擾，她則無奈地說，「畢竟他算是跑來我家門口拉屎，我只好回覆一下…」。

