晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大逆轉？以為超犀利趴沒了突燃起希望 時間地點曝光唱片公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕每年夏天的音樂盛事，由五月天領軍的「超犀利趴」今年還會辦嗎？暑假已過了一半，但超犀利趴遲遲沒有動靜，也讓許多期待夏天音樂盛會的粉絲心裡七上八下，不過，這兩天突然有了「風吹草動」，粉絲大驚喜，原來超犀利趴沒有取消？

五月天領軍的「超犀利趴」，是每年夏天的音樂盛事。（相信音樂提供）五月天領軍的「超犀利趴」，是每年夏天的音樂盛事。（相信音樂提供）

昨有網友在五月天粉絲社團分享資訊，「超犀利趴」時間訂在今年10月4、5日，而且地點轉移陣地從台北到高雄巨蛋，對此傳言，五月天所屬相信音樂回應：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」

近期五月天忙於北京鳥巢演唱會，13場演出耗費不少體力，加上近期石頭突然預告，如果有一天缺席，希望歌迷能原諒他，似乎透露出身體狀況出問題，但阿信告訴他，如果真的必須缺席，不用任何理由或需要被原諒，大家只希望他趕快好再歸隊。

歌迷聽到石頭的心聲都很心疼，有不少粉絲在社群發文，原本敲碗犀利趴和年底的跨年演唱會，但現在都忍住不再頻頻敲碗了，只希望五月天團員都能有適當休息，不過現在爆出超犀利趴沒有取消，讓歌迷再次燃起希望，希望早日收到證實消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中