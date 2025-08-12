大逆轉？以為超犀利趴沒了突燃起希望 時間地點曝光唱片公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕每年夏天的音樂盛事，由五月天領軍的「超犀利趴」今年還會辦嗎？暑假已過了一半，但超犀利趴遲遲沒有動靜，也讓許多期待夏天音樂盛會的粉絲心裡七上八下，不過，這兩天突然有了「風吹草動」，粉絲大驚喜，原來超犀利趴沒有取消？

五月天領軍的「超犀利趴」，是每年夏天的音樂盛事。（相信音樂提供）

昨有網友在五月天粉絲社團分享資訊，「超犀利趴」時間訂在今年10月4、5日，而且地點轉移陣地從台北到高雄巨蛋，對此傳言，五月天所屬相信音樂回應：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」

近期五月天忙於北京鳥巢演唱會，13場演出耗費不少體力，加上近期石頭突然預告，如果有一天缺席，希望歌迷能原諒他，似乎透露出身體狀況出問題，但阿信告訴他，如果真的必須缺席，不用任何理由或需要被原諒，大家只希望他趕快好再歸隊。

歌迷聽到石頭的心聲都很心疼，有不少粉絲在社群發文，原本敲碗犀利趴和年底的跨年演唱會，但現在都忍住不再頻頻敲碗了，只希望五月天團員都能有適當休息，不過現在爆出超犀利趴沒有取消，讓歌迷再次燃起希望，希望早日收到證實消息。

