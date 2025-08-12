楊紫角色慘遭母親設局逼婚 戲外自曝零催婚壓力

楊紫（右）在《承歡記》遭媽媽騙去訂婚，母女倆發生激烈衝突。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「國民閨女」楊紫攜手「古裝男神」許凱主演的愛情都市劇《承歡記》，今（12）日起於中天娛樂台開播。該劇改編自同名小說，融合職場、愛情、家庭與自我成長元素。劇中，楊紫飾演出身普通家庭的「麥承歡」，在母親催婚下與男友談婚論嫁，卻因雙方家世懸殊與父母介入而分手。事後，她決心擺脫母親的掌控，全心投入工作，與頂頭上司「姚志明」（許凱 飾）從最初的歡喜冤家到逐漸互生情愫，最終修成正果。這是楊紫與許凱首次合作，兩人在片場經常互動、分享拍攝想法，擦出不一樣的火花。

楊紫（左起）、許凱首次合作，共同主演愛情都市劇《承歡記》。（中天娛樂台提供）

楊紫過去因經常在協助魔術時「搞砸」而被稱為「魔術師剋星」，這次遇到熱愛魔術卻常失敗的許凱，沒想到對方在她面前竟完美表演，令她直呼震驚與崇拜。兩人也時常鬥嘴，甚至爭論誰更幽默，還找同劇演員當裁判，最後由楊紫勝出。她笑稱：「拍了這麼多戲，沒有人說我不幽默，他是第一個。」

楊紫在《承歡記》遭控制狂媽媽賞巴掌。（中天娛樂台提供）

劇中，「麥承歡」是事事順從父母的乖乖女，適婚年齡卻被母親情緒勒索逼婚，甚至嫌棄她的前男友，直到得知對方是富二代才立刻改口撮合復合，還用連哄帶騙的方式把她帶到訂婚現場，試圖逼她成婚。楊紫坦言現實生活中父母從不催婚，「大家還覺得我是小孩，我自己也是，所以沒提過或焦慮過」。

許凱《承歡記》飾演冷血無情的酒店經理人「姚志明」。（中天娛樂台提供）

許凱此次則突破以往形象，飾演冷酷的酒店經理「姚志明」，雖外表幹練卻酒量極差。劇中一場聚會，他被麥承歡激將後一口乾杯，當場醉倒，最後被用手推車送回飯店，鬧出脫褲、給小費等荒唐舉動。許凱笑說拍攝過程「車很小還得屈著身躺，顛簸得頭都碰腫」，加上還被痛掐人中，感嘆「總裁不好當」。 《承歡記》自今起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

