晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方文琳2年前未覺癌症 白冰冰加戲「帶高粱上桌」全喝醉了

方文琳在《天知道》是個苦情媽媽。（三立提供）方文琳在《天知道》是個苦情媽媽。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白冰冰在三立台灣台《天知道》找來方文琳、呂雪鳳飾演自己的姐妹淘，一場三姐妹談心的戲，白冰冰神來一筆，當場即興演出，讓玉女歌手出道的方文琳和從小就登台唱戲的呂雪鳳發揮所長，方文琳難得在螢幕前開口唱歌，呂雪鳳則是開口唱歌仔戲，3人默契十足，白冰冰說：「裡面的故事，都是我們現場編的，劇本完全沒寫。」

白冰冰在《天知道》飾演里長、玄天上帝廟的志工。（三立提供）白冰冰在《天知道》飾演里長、玄天上帝廟的志工。（三立提供）

白冰冰自製自演《天知道》，一開始就相中方文琳、呂雪鳳來演自己的姐妹淘，在劇本中也會加入兩人的特色。一場三姐妹在餐廳「Women’s Talk」的戲，本來只是簡單的吃飯聊天，白冰冰臨時加戲，還帶來自己珍藏的高粱酒，2年前拍攝當時方文琳還未發現自己罹患食道癌，因此3人拍戲喝酒來真的，在微醺狀態下，反而讓戲劇效果更好，白冰冰笑說：「我的新歌《喝酒講酒話》就是因為這場戲給我的靈感，寫出來的。」

在拍攝時，在沒劇本的情況下，3人要聊心事，所有劇情都是3人臨時自己編的。白冰冰希望方文琳唱歌，但方文琳鮮少在螢幕前唱歌，若真的有演出，求好心切的她也是要練習到狀況ok才開金口。在排練時，白冰冰慫恿方文琳試唱看看，喝了酒心情放鬆的她唱了自己的拿手歌《情深緣淺》，白冰冰趕快擺手暗示攝影師偷錄，結果效果特別好，大家才能看到方文琳唱歌的畫面。

呂雪鳳在《天知道》是虔誠的玄天上帝信徒。（三立提供）呂雪鳳在《天知道》是虔誠的玄天上帝信徒。（三立提供）

呂雪鳳不遑多讓，出身歌仔戲世家的她3歲就上戲台唱歌，也把自己現編的劇情以歌仔戲唱出來，唱出自己的弟弟小時候，送給別人養，讓媽媽從此看不到兒子。而實際生活中呂雪鳳2個哥哥都因生病早夭，是媽媽最大的遺憾，歌聲中也可以聽到她過去的滄桑。

白冰冰編的故事也很坎坷，年輕時家裡很窮，只能做水泥工賺錢，但兒子卻因意外腳受傷不能走，老公只好去美國做工，賺到錢後帶著兒子去美國治病。後來她存夠去美國的錢，想飛到美國給老公驚喜，卻意外發現老公重婚，難過的她只好回台灣選里長，當玄天上帝廟的志工，靠著忙碌來忘掉傷痛，跟她目前的生活某部分也很貼切，靠著工作和朋友來忘掉失去女兒的痛苦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中