林襄穿煙花禮服降臨漁人碼頭 揪6萬人見證「浪漫時刻」

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025北海岸時尚藝術季昨晚於淡水漁人碼頭浪漫登場，由針織女王潘怡良擔任總策展人，以「仲夏映時尚」為主題，融合海洋友善時尚秀、藝術展演與多元市集，吸引超過6萬名觀眾齊聚共襄盛舉。

林襄與六萬人浪漫看煙火。（潘怡良提供）

啦啦隊女神林襄驚喜現身主舞台，身穿潘怡良設計的「海洋友善」概念服裝，與現場粉絲親密互動。她興奮表示：「能穿上潘老師的作品感受特別深刻，很高興和大家一起在時尚之夜相聚，最後與六萬人一同數著煙火，真的是浪漫又幸福！」

林襄（右）與策展人潘怡良老師。（潘怡良提供）

當晚的暖心亮點，還有歌后林芯儀壓軸開唱。她身著潘怡良量身打造的「煙花系列」禮服，閃耀全場，「穿上後彷彿自己就是一束行動的煙花，在舞台上綻放光芒。」林芯儀表示海風與音樂交織出的畫面，加上人群的笑容，讓她感受到滿滿溫暖，也邀請大家在八月來北海岸度過浪漫夏夜。

暖心歌后林芯儀現場熱力開唱。（潘怡良提供）

演員陳謙文（左）、楊皓崴。（潘怡良提供）

活動大秀由伊林名模領軍走秀，國際超模王思偉壓軸登場，吸引金牌製作人王珮華、演員黃志瑋、陳謙文等名人出席欣賞。黃志瑋更以「淡水人」身分力推家鄉美景與美食。現場煙火秀壯麗綻放，與時尚大秀相映成輝，為夏夜畫下最燦爛的句點。

