娛樂 最新消息

台大情侶檔愛情長跑15年！完成終身大事 親揭11月喜訊

Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 Crispy脆樂團成軍邁入15週年，除奪下金曲獎最佳演唱組合殊榮，也完成終身大事，這次獻上全新單曲《愛呀愛呀愛》慶祝15歲。

Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）

回首15這個數字，丁丁感性說：「最近在籌備演唱會的時候，不小心翻到成團初期表演的影片，當下心裡一驚！看著稚嫩的自己，生澀地演唱著，當時絕對想不到，有一天能站上TICC的舞台，演唱屬於自己的演唱會吧！一路走來過了15年，其實是非常感動的，也想對彼此、對自己說聲感謝，謝謝我們仍然是我們，蜿蜒的道路都開滿了花。」

Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）

Skippy特別選擇在15週年當天回到台大對面的地下道：「這是我們相遇的地方、也是我們表演的起點。在這裏彷彿看見了年少的自己，對未來充滿期待，卻還不知道自己做的夢有多大。拍了一張跟成團初期一模一樣的照片，看著15年的時間讓我們從孩子變成了大人，從情侶變成夫妻，從走在台大的椰林大道上走到金曲獎的星光大道，這一切還是常常讓我覺得不可思議。從未想過能夠走到這裡，對於一路上所有的幸運都萬分感激，來到第十五年，更大的體悟是感受每個當下，還有珍惜每一分鐘的快樂。像是一眨眼，也像是一輩子，都是無窮無盡的愛。」

邁向重要新里程，Crispy脆樂團趁勢宣告將於11月22日舉辦15週年TICC演唱會「相遇就是說了100次我愛你」，門票開賣後傳出好消息，正式宣告完售賣光光，他們開心表示：「我們做到了，和近3000個你們一起，走過15年的歲月，走到TICC，謝謝大家，萬分萬分萬分感激。」

Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）Crispy脆樂團成軍15週年獻上全新單曲。（好多音樂提供）

Skippy在公布TICC的當天晚上一個人去投了籃，回家的時候經過了華山，想起十週年就是在這裡辦了演唱會、在這裡求了婚。看著安靜的草原想像著，想像著那天的景象、想像著不久後，我們就要踏上TICC巨大的舞台，他表示：「想起在TICC看偶像們的演唱會，想起我的青春即將從台下蔓延到台上，沿著那巨大的階梯，想起夢其實沒有盡頭。」

點圖放大
點圖放大

