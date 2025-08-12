晴時多雲

娛樂 最新消息

聶雲錯過《零日攻擊》科技業大佬一角 鬆口曝遺憾內情

聶雲（左）與老朋友Janet在節目上默契十足。（TaiwanPlus提供）聶雲（左）與老朋友Janet在節目上默契十足。（TaiwanPlus提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕聶雲主持TaiwanPlus英語脫口秀節目《The Taipei Tonight Show》第四季於本月上線，第一集嘉賓邀請熱播台劇《零日攻擊》的演員謝怡芬（Janet）與製作人鄭心媚，節目中鄭心媚爆料原邀請聶雲演出科技業大佬Jenson一角，卻被聶雲拒絕，讓她很受傷，害聶雲趕緊大呼：「我要解釋！我是因為檔期撞上音樂劇不得不婉拒的！」引起眾人大笑不斷。

懷秋（左）與王陽明上《The Taipei Tonight Show》聊人生故事。（TaiwanPlus提供）懷秋（左）與王陽明上《The Taipei Tonight Show》聊人生故事。（TaiwanPlus提供）

《The Taipei Tonight Show》來到第四季，已播出的38集中來賓來自各界大咖，包括破億黑幫電影《角頭-大橋頭》雙帥演員懷秋和王陽明、「最美英文老師」Peggy Chen，《看不見的國家》導演葛靜文（Vanessa Hope）、好市多亞洲區總裁張嗣漢、國際名廚江振誠都刷出節目點閱高點，是台內長青節目。聶雲得知笑說：「TaiwanPlus是一個很新的電視台，目前The Taipei Tonight Show 可能有青（台語），但是還稱不上（長），希望大家繼續努力、真的做到長青！」

TaiwanPlus也預告第四季也有諸多嘉賓備受期待，包括台灣傳奇首富王永慶之子王文祥，分享鮮為人知的成長秘辛，例如幼年被父親送到美國生活相當困頓，一家五口一月只有800美金支撐，他突發奇想靠自己組裝模型飛機兜售才有零用錢，甚至第一台腳踏車還是撿來的！另有女團HUR+、鳳小岳等來賓分享成長史，聶雲也將透過籃球巨星毛加恩帶領，深入新北國王籃球隊，帶觀眾一窺球隊秘密基地，每隔週五上架最新集數。

