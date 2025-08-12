42歲男星「變可愛」計畫曝光 日本最萌身高差組合甜爆

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男星風間俊介與庄司浩平攜手演出新劇《40歲以前想達成的10件事》，兩人的「24公分身高差」以及劇中互動，讓許多觀眾心臟爆擊。

風間俊介（左）、庄司浩平合作新劇《40歲以前想達成的10件事》。（friDay影音提供）

風間俊介透露：「拍攝的過程中，我會去思考，既要有『我也快40歲了』的說服力，同時又能讓人覺得『你還很年輕吧』，如何在兩者之間取得平衡，這是我讀完原作時的第一印象。」

請繼續往下閱讀...

對於飾演的十條雀，風間表示：「雀這個角色非常可愛，工作雖然能幹，但對自己喜愛的事物特別珍惜，而雀享受這份喜愛的樣子，本身就很可愛。」

他也表示為了角色，下定決心「要變可愛」，「就是希望大家看到雀時，都會覺得很暖心、很可愛。」展現對「可愛化」的高度執著，甚至向共演的庄司預告：「我在這段期間會變可愛喔。」平常不做保養的風間戲外竟然開始敷面膜。

《40歲以前想達成的10件事》海報。（friDay影音提供）

42歲、身高164公分的風間俊介，與25歲、身高188公分的庄司浩平形成「最萌身高差」，劇中多個場面讓觀眾直呼「心臟暴擊」，在日本播出期間甚至登上X（原Twitter）趨勢熱搜，粉絲大喊「心動停不下來」、「看得我都害羞了」、「完全看不出相差17歲」、「無限重播」、「疲勞瞬間消散」、「可愛到必須保護」等。

《40歲以前想達成的10件事》每週六由friDay影音獨家跟播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法