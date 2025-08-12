晴時多雲

娛樂 最新消息

林岱樺被爆喊住持「老公」 許常德3招對付失格住持

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，週刊今（12日）再爆料，她與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智，傳有「愛您的小女子」、「頂禮恩師、擁抱老公」等私訊內容。對此，音樂人許常德感嘆，「若一切屬實，這寺廟裡的神佛應該會使出霹靂手段吧」。

許常德（左）發文評論林岱樺。（資料照）許常德（左）發文評論林岱樺。（資料照）

許常德於臉書分享林岱樺新聞，認為貪污和林岱樺與住持釋煌智的曖昧簡訊根本黯然失色，直言「若一切屬實，寺廟裡的神佛應該會使出霹靂手段吧」，他也提及，爆料中的親密訊息，狠酸「像現代從政的蜘蛛精的翻牆故事」。

許常德感嘆，這樣為財、為色及為貪的寺廟住持應該不在少數，坦言既然難以把持，所有寺廟都該正視此事，並呼籲應該為此立法、修法和公投。

許常德表示，若是爆料屬實，寺廟裡的神佛應該會使出霹靂手段吧。（翻攝自臉書）許常德表示，若是爆料屬實，寺廟裡的神佛應該會使出霹靂手段吧。（翻攝自臉書）

針對媒體報導的涉貪證據及私密訊息，林岱樺辦公室發表聲明回應，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

林辦說，雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

