主播徐韻翔再發聲 守護孩子家人隱私安全

徐韻翔盼未來傳遞更多正能量。（翻攝自徐韻翔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕44歲壹電視主播徐韻翔上個月底被爆出新光醫院行政副院長兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁對她照顧有加，徐韻翔隨即回應雙方是單純正常社交活動，並無逾越分際之舉。

其實在數日前，徐韻翔已悄悄透過個人臉書發文以「新聞人的界線，與一位母親守護家庭的心」為開頭再度回應此事，她先感謝外界鼓勵，並表示身為一名新聞工作者，深知媒體報導的影響力與責任，「查證、平衡、隱私、名譽保護，是新聞倫理的四大支柱，也是我始終堅守的信念。一路走來，我盡己所能傳遞正向能量，關注社會議題，不曾逾越媒體工作者應有的界線，始終謹守新聞良知。」

徐韻翔接著說，她深知身為公眾人物，有時會被放大、誤解，甚至被貼上並不屬於自己的標籤，「但我心疼、擔心的是年幼的孩子與無辜的家人；身為一位母親，我極盡所能的，清楚劃分公私界線，只希望能守護孩子與家人隱私安全，讓他們擁有平靜生活，若我們的隱私遭受干擾，我會堅定地站出來捍衛。這份愛與責任，不因我的職業而改變——只希望孩子能平安、快樂地成長，繼續相信這個世界仍是善良且美好的。」

最後，徐韻翔衷心期盼媒體能將寶貴的資源，關注投入更多值得關心的公共議題：如政策改革、醫療照護、兒童教育、弱勢關懷等；她也會繼續在新聞崗位上，堅守初衷、發聲倡議，為社會帶來更多溫暖與希望。

徐韻翔2016年和年長多歲的老公結婚，婚後陸續生下2個小孩。

