「從頭到尾毛骨悚然！」性感外星人變眾矢之的 嘆原創越來越罕見

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創驚悚懸疑新作《凶器》在北美上映後叫好叫座，更被讚譽是今年最驚喜的「黑馬」電影。不僅外媒「驚」讚電影「從頭到尾都令人毛骨悚然」，就連剛在《驚奇4超人：第一步》化身「性感外星人」銀色衝浪手的茱莉亞加納都感嘆「近年來原創作品越來越罕見」，認為本片相當難得。

茱莉亞加納在《凶器》飾演的老師，因學生全班失蹤成眾矢之的。（華納兄弟提供）

該片上週在美國上映，衝出超過預估的4350萬美金（約台幣13億元）奪冠軍，全球更飆破7100萬美金（約台幣21億元），創下今年度恐怖驚悚片類型新高紀錄！電影口碑也在全球狂燒，爛番茄影評網的影評、觀眾紛紛給出逼近滿分好評，繼同為原創驚悚電影的《罪人》後再度刷新今年驚悚片最高口碑成績。

《凶器》以一群學生同步在半夜2點17分衝出家門後失蹤為開頭，靠著驚喜不斷的原創故事發展，帶給觀眾超乎想像的觀影體驗，就連台灣上週特別舉辦搶先場，也是場場爆滿、傳出好口碑，搶先觀影的影迷直呼「劇情有夠詭異，簡直要被嚇死了！」許多觀眾都以不爆雷的方式大力推薦本片，吊足胃口的推薦文也在社群上引發熱議。

驚悚懸疑新作《凶器》在北美上映後叫好叫座。（華納兄弟提供）

編導札克克瑞格暢談製作祕辛，演而優則導的他，前作《宿劫》就以層層翻轉的故事發展震撼好萊塢，這次新片《凶器》更是火力全開，他表示「我在拍完《宿劫》之後，想要拍一部更具野心的電影，所以我就著手編寫一部在各方面，都比《宿劫》更瘋狂激烈的電影」。在片中因學生全班失蹤成眾矢之的的女主角茱莉亞加納也誇讚《凶器》靠著精彩的劇情發展，為影壇帶來許久未見的原創電影大黑馬。

導演札克克瑞格首度在幕後花絮中透露「《凶器》規模比以往更龐大、更有風險，全片只有一個主要謎團，所有角色都圍繞著這個主要謎團發展」，在片中有大膽演出的男星王漢斌（原譯黃凱旋）也為本片背書「你絕對猜不到故事接下來會發生什麼事」。

主演本片的男星喬許布洛林則坦言「這些互相衝突的故事線，都代表了他內心的一部分，這讓我深受感動」，也帶出電影除了驚悚橋段以外，不乏感人的親情溫暖。在爛番茄影評網開盤獲得100%完美好評的《凶器》，將於本週四（14日）正式在台上映。

《凶器》幕後花絮：

