穿高衩比基尼大解放1.2萬人暴動 張棋惠驚喜首回應

張棋惠今天中午再曬辣穿比基尼美照。（翻攝自張棋惠臉書）張棋惠今天中午再曬辣穿比基尼美照。（翻攝自張棋惠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星張棋惠以女團「4 in Love」出道，日前和老公帶著女兒出國度假並分享身穿高衩比基尼辣照，畫面曝光後秒吸引逾1.2萬人朝聖按讚，稍早她也驚喜首回應。

張棋惠今（12）日中午在臉書發文表示，她的泳裝也就只有那幾套，每一次的海島也都是重複著穿，會希望每一次都能穿上泳裝拍照，是對自己的一個檢視跟毅力，「開心的是，每一個階段的我，穿上每一次重複的泳裝、都能有不一樣的感覺，為我自己，我也做到了我自己眼中最喜歡的自己」，最後難掩開心說：「當然也很謝謝大家喜歡啦！」並再曬出另一套比基尼美照。

她辣穿比基尼展現自信。（翻攝自張棋惠臉書）她辣穿比基尼展現自信。（翻攝自張棋惠臉書）

在張棋惠日前分享照片，她辣穿黑色比基尼，站在沙灘隨意擺拍展現好身材，更有整個人泡在浪花對鏡頭露出自信，文中透露這系列照片都出自老公和女兒，帶來獨特視角與溫度，令她開心說：「每一次的海島，勢必都要來一下泳裝部分～本次攝影大師一樣是父女倆。」

照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚並留言「有夠美的啦」、「父女都很懂拍」、「辣到一個不行」、「身材真棒，比例真美」，瞬間引起網路暴動。

