娛樂 最新消息

李千娜同框21歲女兒！面對面像照鏡子 「複製貼上」畫面曝

李千娜（左）與21歲愛女顧穎（右）長相、聲線都很像。（翻攝自IG）李千娜（左）與21歲愛女顧穎（右）長相、聲線都很像。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星李千娜21歲愛女顧穎日前在選秀節目《大學聲》因長相及聲線被認出是李千娜女兒，掀起不小討論度。沒想到節目尚未播出，李千娜昨（11）日就曬出與愛女同框影片，只見兩人面對面做出一樣動作，宛如照鏡子一般，神奇畫面震撼全網。

李千娜與顧穎面對面做出一樣動作，當下竟像照鏡子一樣，神奇畫面震撼全網。（翻攝自IG）李千娜與顧穎面對面做出一樣動作，當下竟像照鏡子一樣，神奇畫面震撼全網。（翻攝自IG）

李千娜11日在IG分享一段短片，畫面中，李千娜與顧穎在一大面鏡子前走動，由於兩人刻意穿著同樣的上衣、戴著同款帽子，乍看之下就像是李千娜照鏡子，母女倆還在影片中合唱《不曾回來過》，聲音跟長相都極其相似，連李千娜本人都自稱「Ctrl+C + Ctrl+V（複製貼上）」。

影片結尾還安排一名路人在看到李千娜與顧穎後，打電話給家人炫耀，卻沒料到自己遇到其實是兩個人。（翻攝自IG）影片結尾還安排一名路人在看到李千娜與顧穎後，打電話給家人炫耀，卻沒料到自己遇到其實是兩個人。（翻攝自IG）

搞笑的是，影片結尾還安排一名路人在看到李千娜與顧穎後，打電話給媽媽炫耀「我好像遇到李千娜」，此時李千娜從右邊現身，向對方解釋「我是李千娜女兒」，顧穎則從左邊出現，拍拍他的肩膀表示「我叫顧穎」，同時出現兩個長超像的人，讓路人超級困惑。

影片曝光後震撼全網，李千娜也開玩笑向經紀人喊話，「如果我時間不夠用，你可以發顧穎」。

