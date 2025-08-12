王瞳隱忍多年終於出手！遭爆「雙面女神」 笑容背後全是算計

王瞳在《好運來》詮釋雙面人生，笑容背後藏致命計畫。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳在民視八點檔《好運來》隱瞞身世展開復仇計畫，為呈現「雙面人生」，她刻意將角色「孟婷」的笑容與眼神設計成帶有目的的偽裝，「真實的孟婷其實滿身傷痕、冷靜不愛笑，只求復仇。我在表演上讓兩種狀態形成強烈反差，觀眾會感受到她外表沉著之下的暗潮洶湧」。

談到這段全新戲碼，王瞳表示，孟婷是一個心理極為強大的角色，「忍了那麼多年，終於接近仇人，她明白復仇必定要付出代價，甚至可能有生命危險，但她寧願賠上性命，也要讓壞人得到報應」。不過，孟婷心中仍有底線，「她不願傷及無辜，這讓她在行動中充滿矛盾與掙扎」，她也很喜歡這段設定，讓角色更立體。

角色雖然背負仇恨，但本性依舊善良，看到無辜的人受傷害時，仍會不顧一切伸出援手，王瞳說：「這或許是角色內心對過去的投射與補償，她想彌補年紀太小時無法救回家人的遺憾，那是一種微小卻堅定的守護。」

王瞳（左）在《好運來》與黃文星（右）結盟，展開復仇行動。（民視提供）

談到對角色的喜愛，王瞳笑稱自己經常替孟婷創作「復仇金句」，並感謝編劇賦予更多層次，「孟婷不是權力最大的人，卻在默默改變局勢，就像一條線，把許多人事物串連起來。她的每一步，都是無聲的力量，也牽動著後續劇情的走向」。

