娛樂 最新消息

G級「AV版赤木晴子」曾是籃球隊中鋒 球場激戰反差萌超圈粉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優葵伊吹（葵いぶき）擁有甜美外貌，以及Ｇ級傲人上圍，出席活動時，經常展現活潑的一面，因此深受粉絲喜愛。然而，外表可愛的她，在學生時期曾是籃球隊中鋒，如此反差的形象，立刻掀起網友討論。

葵伊吹自曝，國中時曾是籃球隊中鋒。（翻攝自IG）葵伊吹自曝，國中時曾是籃球隊中鋒。（翻攝自IG）

葵伊吹日前在IG與粉絲進行問答互動，其中被問及，「葵伊吹打籃球的話，應該是控球後衛吧？」她則回應，國中時期是打中鋒的，並自嘲若是以現在的身高162公分，應該只能打控球後衛了。

葵伊吹透露，自己是日本職籃球星渡邊雄太的球迷。（翻攝自IG）葵伊吹透露，自己是日本職籃球星渡邊雄太的球迷。（翻攝自IG）

事實上，葵伊吹經常展現對於籃球的熱愛，她會在社群曬出與籃球相關的動態，除了分享打球經歷，也自曝是日本職籃千葉噴射機的「渡邊雄太」的球迷，不時會到場邊應援。此外，她也關注NBA，最喜歡的球員是「Stephen Curry」，希望有朝一日能夠到美國觀賽。值得一提的是，葵伊吹在出道初期，拍攝劇照時，手中就是拿著籃球，還自封為「熱愛籃球的赤木晴子」。

