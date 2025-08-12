郭雪芙師妹接棒周曉涵代言內衣 台德混血女神現身揭拍攝秘辛

鄭芯恩出席內衣品牌一日店長活動。（思薇爾提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台德混血女星鄭芯恩是郭雪芙同門師妹，她以亮眼外型、青春活力備受矚目，近期接棒周曉涵，成為內衣品牌新任代言人。她昨（11日）出席一日店長活動，不僅提前到場熟悉流程與商品，還驚喜換上專屬制服，化身最美店長與粉絲熱情互動。現場死忠鐵粉送上花束、卡片、飲料，讓她直呼：「感動！」

談及首次代言的心情，鄭芯恩笑說：「這是我人生第一個代言，真的很感謝，也很緊張。」她過去參與不少平面與廣告拍攝，認為拍內衣廣告最難的就是身材管理，「完全不能有任何可以藏肉的地方，如果有躺著或坐著的鏡頭，我都會很擔心肉會不會擠出來」。為了讓曲線更完美，她拍攝時得要一直用力縮小腹，還得拱起腰，笑說：「拍完覺得腹肌都快練出來了。」雖然第一次在眾人面前穿內衣有些緊張，但她相信專業團隊一定能呈現最佳效果。

鄭芯恩代言內衣品牌。（思薇爾提供）

鄭芯恩分享，一日店長是她首場屬於自己的代言活動，「之前雖然參加過活動或記者會，但都是跟著大家一起，這是第一次要一個人撐大局，昨天還失眠。因為我是大I人，很怕自己反應太慢、冷場，或者現場沒人來，所以看到有這麼多粉絲到場，還這麼熱情，真的非常感謝大家」。

品牌方表示，鄭芯恩不僅擁有自然自信的魅力與完美比例，更展現了品牌追求美麗、自信與年輕活力的精神，相信她的加入將為品牌注入全新能量，帶來更多精彩火花。

鄭芯恩在《進行曲》飾演儀隊隊長。（進行曲提供）

除了代言新里程碑，鄭芯恩參與的電影《進行曲》月底即將上映，片中飾演景美女中儀隊隊長「舒卉」。為了呈現一場高難度的耍刀戲碼，她從最初的害怕到能俐落揮舞，吃足苦頭反覆練習，笑說：「那時候我真的是把刀放在車上，不管去哪裡都會抽空練習，練到手臂變得超緊實。」她形容，從恐懼到優雅完成動作的過程，是一次突破自我、充滿成就感的挑戰。

