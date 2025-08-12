拍成人寫真被辱罵垃圾！JKF女郎提告家人：想保護自己

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百大JKF女郎「蕭蕭」擁有精緻外貌及姣好身材，在IG擁有10萬粉絲，平常擔任外拍模特兒、直播主，也有在拍攝成人平台JVID寫真。豈料，她的工作內容引起家人不滿，公開在社群羞辱她是「垃圾」，甚至將私人物品從家裡丟出去，讓她忍不住到警局報案。

蕭蕭被家人辱罵不忍到警局報案。（翻攝自IG）

蕭蕭日前在社群PO出影片，只見她到警局報案，控訴家人到她的臉書貼文辱罵自己，內容包括酸她是「雞」、「垃圾」，直指穿清涼是為了博眼球，甚至要她滾出家裡，原因是她的工作不被諒解。

蕭蕭分享，小時候在面對關係上的相處問題、言語及精神上的暴力等，都不曾被教導如何與情緒共處，更別說是向外求救，因此當時沒有管道和判斷能力，只能透過哭安撫自己，接著潛抑及漠視情緒和問題所在，這也導致她在國小六年級被情緒反噬，後來花了5年時間努力調適、諮商、研究心理學、冥想、打坐及自救，才能活得和正常人一樣。

蕭蕭家人到其貼文留言羞辱。（翻攝自IG）

蕭蕭直言，這次會對家人提告是因為，「我得有自己的判斷能力，也該有解決及面對問題的能力」，坦言自己想做的從來不是傷害誰，而是想保護「沒有人能夠保護的自己」。

在 Instagram 查看這則貼文 蕭（๑ơ ₃ ơ）♡（@loved_0311）分享的貼文

