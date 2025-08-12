尹施允童年陰影「不准在外叫媽媽」 母淚談：甚至不知你學會了走路

〔記者王靖惟／台北報導〕曾演出《麵包王金卓求》的南韓藝人尹施允，日前參加綜藝節目《我家的熊孩子》時，和媽媽攜手同遊蒙古，卻在節目中揭開傷痛往事，曾經「不允許在外面叫媽媽」的童年經歷，讓觀眾網友全哭成一片。

韓國藝人尹施允曾演出《麵包王金卓求》、並在《親愛的法官大人》一人分飾兩角。（東森提供）

尹施允在節目中和母親一起到蒙古旅遊，母子倆也談到了過往的回憶，尹施允提到，母親才剛成年就生下自己，明明是青春年華卻為了他必須工作賺錢；而媽媽也相當遺憾指出當年很年輕就當媽媽，還要忙著賺奶粉錢，所以錯過了陪伴兒子成長的時光，「我甚至不知道你是什麼時候開始學走路的。」

請繼續往下閱讀...

尹媽媽透露，自己曾要求兒子不要在客人面前叫自己「媽媽」，「真的對你很抱歉，一直都是，現在也是。」因而留下淚水，尹施允坦承這對他來說是很深的傷，但仍舊擁抱了媽媽並原諒了她，展現了母子間深厚的情感，兩人敞開心扉，分享了過去不為人知的家庭故事，這一幕讓錄影棚內的出演者和觀眾無不動容。

觀眾透過《我家的熊孩子》節目，感受到尹施允溫暖孝順的一面，也透過真摯的對話，讓大家更了解他背後的成長故事。

