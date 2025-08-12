晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尹施允童年陰影「不准在外叫媽媽」 母淚談：甚至不知你學會了走路

〔記者王靖惟／台北報導〕曾演出《麵包王金卓求》的南韓藝人尹施允，日前參加綜藝節目《我家的熊孩子》時，和媽媽攜手同遊蒙古，卻在節目中揭開傷痛往事，曾經「不允許在外面叫媽媽」的童年經歷，讓觀眾網友全哭成一片。

韓國藝人尹施允曾演出《麵包王金卓求》、並在《親愛的法官大人》一人分飾兩角。（東森提供）韓國藝人尹施允曾演出《麵包王金卓求》、並在《親愛的法官大人》一人分飾兩角。（東森提供）

尹施允在節目中和母親一起到蒙古旅遊，母子倆也談到了過往的回憶，尹施允提到，母親才剛成年就生下自己，明明是青春年華卻為了他必須工作賺錢；而媽媽也相當遺憾指出當年很年輕就當媽媽，還要忙著賺奶粉錢，所以錯過了陪伴兒子成長的時光，「我甚至不知道你是什麼時候開始學走路的。」

尹媽媽透露，自己曾要求兒子不要在客人面前叫自己「媽媽」，「真的對你很抱歉，一直都是，現在也是。」因而留下淚水，尹施允坦承這對他來說是很深的傷，但仍舊擁抱了媽媽並原諒了她，展現了母子間深厚的情感，兩人敞開心扉，分享了過去不為人知的家庭故事，這一幕讓錄影棚內的出演者和觀眾無不動容。

觀眾透過《我家的熊孩子》節目，感受到尹施允溫暖孝順的一面，也透過真摯的對話，讓大家更了解他背後的成長故事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中