深夜穿比基尼街頭運動遭嗆 胡文英怒反擊

胡文英日前某晚深夜辣穿比基尼在路邊做運動，意外引發爭議。（翻攝自胡文英IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲「美魔女」胡文英身材外貌保養得宜，日前有驚人之舉，僅穿紅色比基尼深夜在路邊做運動，不少人留言嗆她「大半夜不要出來嚇人」、「就是要流量嘛」，但也有人認為她並非裸體，也沒有擋到車道，不懂為何要被砲轟。對此，胡文英不忍了怒反擊。

胡文英近日曬出新影片，畫面中應是深夜時刻，她身穿著紅色比基尼，手撐在街頭人行道欄杆，當時正嘗試做運動，透過發文熱血寫下：「60+，別再為年齡找藉口，我可以你也可以，不只是流汗，我連魅力都灑出來了。」

她堅持做自己。（翻攝自胡文英IG）

其實胡文英發文似想傳遞多運動，增進自信心的正能量，不過因過度曝露，且她遭轟「蹭流量」也不是第一次，意外引網友砲轟：「正常人誰會穿著比基尼在公共場所運動然後拍影片？就是要流量嘛」、「勇敢做自己沒錯，但展示這些不太好，怕小孩學」。

對於酸民留言攻訐，胡文英也不甘示弱回擊「對不起，我以為今晚是萬聖節彩排」、「這世界不是每件事都需要證明，而是選擇，這是我選擇做自己的方式」。

