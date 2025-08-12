晴時多雲

娛樂 最新消息

陳沂從反核到支持核能 表態「恐懼來自個人無知」

網紅陳沂自曝過去也是反核人士。（翻攝自陳沂臉書）網紅陳沂自曝過去也是反核人士。（翻攝自陳沂臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂自曝過去也是反核人士，聽取專業朋友解說後，態度大轉彎，直言：「核能才是最適合台灣，經濟又環保的最佳解答。」更說核廢料會埋在核電廠下，等衰退期過才取出，一點都不危險，也沒什麼核廢料放你家的問題，這才知道很多時候恐懼都是來自個人的無知。

陳沂11日在臉書發文表示，台灣需要能源，而完全沒有發展綠能的條件，沒有明顯的高低落差，不能像瑞士一樣水力發電，也不是風狂吹的地方，無法風力發電，她說：「太陽能板成本高，而且我們還有梅雨季，無法提供穩定電力，唯一能做的就是火力發電，瘋狂燃煤，但燃煤的下場就是造成嚴重空污，用人民的健康去換發電。」

她接著直言，核能確實是經濟且環保發電的最佳解，「看了核能專家黃士修的辯論會，邏輯清晰，有理有據，不願意相信專家，寧可相信圖卡謠言和各種危言聳聽，有時候真的很難理解有些人的判斷能力？看來了解核能運作對他們來說還是太困難了，不如喊喊核廢料放你家比較輕鬆簡單。」

點圖放大
點圖放大

