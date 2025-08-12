晴時多雲

娛樂 最新消息

中和威秀冷氣陣亡！《鬼滅》粉絲體驗「火之神神樂」實境版

〔記者鍾志均／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台延燒，3天飆賣1.7億；昨（11）晚卻傳出中和環球威秀影城冷氣故障，不少觀眾在悶熱影廳內欣賞電影，彷彿感受「火之神神樂」現場加持，身歷其境再升級。

中和環球影城昨晚影廳冷氣故障，《鬼滅》粉絲笑稱炎柱降臨。（翻攝自©︎集英社・アニプレックス・ufotable）中和環球影城昨晚影廳冷氣故障，《鬼滅》粉絲笑稱炎柱降臨。（翻攝自©︎集英社・アニプレックス・ufotable）

中和環球威秀影城昨冷氣設備突發異常，導致影廳溫度飆高，有觀眾無奈笑稱「電影熱血到空氣都在沸騰」、「畫面一度讓字幕糊掉，好像在蒸氣室看手機的感覺」，也有人打趣表示「炎柱真的來了」、「感覺像上演『炎之呼吸』實境版」、「就算身處烤箱，也要看完最後一刀！」

即使影廳內高溫異常，許多影迷仍選擇「撐到片尾曲」，有動漫迷表示，體感雖然接近夏天戶外，但看到炭治郎、義勇與猗窩座的激戰，還是忍不住熱血沸騰，「熱到像一起在無限城修行」。

《鬼滅》劇場版自上映以來話題不斷，即使影城冷氣短暫失守，也無法阻擋粉絲的搶票腳步，最終環球威秀發放觀眾一人一張電影票作為補償，感謝影迷「在高溫之中依舊熱情支持」。

