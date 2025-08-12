楊千霈開刀喪失嗅覺！血塊堵呼吸暴瘦4公斤 聲音沙啞淚喊「等我喔」

楊千霈術後聲音沙啞，情緒激動淚謝粉絲。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕41歲楊千霈日前因長期反覆發炎，住院進行扁桃腺摘除手術，沒想到術後狀況嚴重，她透露因體質不易止血，加上發炎反覆，出院後仍高燒不退，只能喝流質食物，一週暴瘦近4公斤。更驚悚的是，楊千霈術後曾因血塊堵住呼吸，感受到強烈窒息恐懼，至今揮之不去，如今她釋出自拍影片，聲音沙啞露面爆哭，哽咽喊話「等我喔！」令許多粉絲心疼不已。

楊千霈昨（11日）釋出自拍影片坦言原以為只是小手術，卻沒想到術後吞口水都痛到不行，接近2週幾乎無法說話，甚至失去嗅覺與味覺，讓她身心煎熬。想到粉絲連日來不斷送上鼓勵與打氣，楊千霈忍不住落淚表示，「身體的病痛只能靠自己，看到這麼多訊息，真的很感動。」

請繼續往下閱讀...

楊千霈承諾會努力回到以往生龍活虎的狀態，並再次向大家致謝，而爸爸在這段期間主動幫忙照顧2個女兒讓她能專心養病，成為最強後盾。楊千霈感性說，全家的愛讓她更珍惜當下的幸福，也讓她在病痛中更意識到健康的重要性。雖然目前講話仍吃力，但楊千霈已計畫重返工作崗位，並承諾「我會盡快康復，等我喔！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法