家寧失業半年吃土沒收入 突爆驚人新身分「找到工作了」

張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一的Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅；新北地檢署介入偵辦，張家寧雖被依妨害電腦使用罪起訴，但她昨（11日）仍照常發布新影片，片中她坦言已失業半年、零收入，不過終於迎來好消息開心宣布「我要去打工了」，並曝光驚人新身分。

張家寧接下演講工作成為講師。（翻攝自YouTube）

張家寧與Andy老師拆夥後，新頻道「秘月期POPOO」經營甚是慘澹，她透露近況表示自己目前的生活形同「在挖土、吃土」，與過去賺進滿盆滿缽的光景大不相同。然而，這次張家寧終於找到了新工作，便是接下自媒體經營演講工作，分享如何博取流量的經驗，同時不斷自嘲「麥克風出狀況，跟我的人生一樣」、「我的人設也崩得差不多了」。

請繼續往下閱讀...

張家寧感慨過去人生都由別人安排，如今要自己做主，「現在我選擇安排自己的人生。」然而，這部新片上架後仍有不少網友冷嘲熱諷：「信不信我放一塊石頭讚都比較多」、「叫妳把帳本交出來，不是叫妳出來教課」。相較之下，Andy新頻道以家庭、旅遊、溫馨路線吸引觀眾支持與鼓勵，家寧幾乎「社會性死亡」的未來動向也引發關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法