《子夜歸》未播先嗑！古裝女神「從後面來」放閃 貼身共舞許凱默契爆表

〔記者李紹綾／台北報導〕由《延禧攻略》許凱與《半熟男女》田曦薇主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，融合志怪元素、冒險歷程與命定情感，帶領觀眾穿梭於一段奇幻而深情的宿命牽絆。

許凱、田曦薇在《子夜歸》扮東方「史密斯夫婦」，帶來一段融合志怪、冒險與愛情的奇妙旅程。（Disney+提供）

「古裝男神」許凱飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」，他是來自常曦宮的天師、修行清心寡欲之道。兩位主演日前在活動上也分享《子夜歸》的精彩看點，許凱透露角色的多層次魅力：「梅逐雨是個武力值超強的角色，白切黑的他佔有慾也超強，與絕美武禎的愛恨糾纏絕不能錯過。」

許凱、田曦薇在《子夜歸》扮東方「史密斯夫婦」，帶來一段融合志怪、冒險與愛情的奇妙旅程。（Disney+提供）

「古裝女神」田曦薇則挑戰雙重身分，白日是恣意張揚的紈絝貴女，夜晚則化身神秘貓妖「武禎」：「看清冷者墜入愛河，看兩個不能相愛的人愛恨糾纏，看非常美妙的奇幻畫面！」

許凱、田曦薇在《子夜歸》有不少對手戲。（Disney+提供）

許凱在《子夜歸》飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」。（Disney+提供）

田曦薇在《子夜歸》挑戰雙重身分。（Disney+提供）

近期兩位主演為宣傳《子夜歸》合體參與綜藝宣傳活動，互動自然又充滿火花。現場既有許凱騎車環抱田曦薇的「甜蜜單車抱」，也有田曦薇突擊從背後摟住許凱的「背後抱」瞬間等高糖名場面。兩人在貼身共舞時默契滿點，互動充滿CP感，讓粉絲直呼「嗑到了！」節目播出後，相關片段迅速於社群平台引爆討論，為即將播出的劇集掀起一波關注熱潮，也讓外界對劇中兩人的情感線期待值再度飆升。

