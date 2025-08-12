「15歲摯愛」急性腎衰竭離世 修杰楷心碎曝細節：滿突然的

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯6月悲傷宣布15歲愛犬MiuMiu離世，修杰楷昨（11日）出席珠寶品牌開幕活動，談起毛孩離去的過程，語氣滿是心疼。他坦言，目前不敢看太多狗狗的照片，怕觸景傷情而難過。

賈靜雯、修杰楷上月與15歲愛犬MiuMiu永別。（翻攝自Instagram）

修杰楷透露，毛孩MiuMiu原本健康狀況良好，但隨著年紀漸長，器官逐漸衰退，最終不敵急性腎衰竭，「滿突然的，牠好幾次都是被救回來的，連醫生也說能撐這麼久，真的非常厲害」，他回憶，MiuMiu曾罹患乳腺炎，因腫得過大，醫生建議手術切除。團隊在評估MiuMiu的年紀與血液數據後，確認可開刀才進行治療，「很辛苦，牠都是老奶奶了」，雖然術後恢復良好，但最終仍敵不過歲月與病魔。

請繼續往下閱讀...

修杰楷誇讚MiuMiu有如天使般，「牠真的很不舒服才會表現出來，所以滿心疼的」，他說MiuMiu因急性腎衰竭失去意識，為了不讓牠再受苦，選擇安樂死。他感性表示：「會有點難過，但牠現在在天堂，會很好的。」

MiuMiu（前排左）相當受賈靜雯、修杰楷一家人的愛護。（翻攝自Instagram）

賈靜雯6月在社群提到，從大女兒「Angel」梧桐妹5歲開始，MiuMiu就成為家中的一員，也一直守護著全家人。她形容MiuMiu是個乖巧又貼心的寶貝，「從來不找麻煩，只有最美好的陪伴。離開的時間也那麼貼心，知道我會放心不下牠，在我起飛前與牠好好道別後離開。牠選擇在Angel滿20歲生日前，讓她能安心過生日，不再替牠操心。」

賈靜雯（左）不捨狗女兒MiuMiu離世。（翻攝自Instagram）

雖然不捨MiuMiu，全家人難過到哭乾眼淚，賈靜雯說：「還是要放手。不捨，也要牠能無病痛的去天堂。媽媽真的真的好想好想妳，真的好愛好愛妳。媽媽期待等等在夢中能再次擁抱妳。已在天堂當小天使的妳，現在是不是看著我們，開心奔跑微笑呢？再見，我們未來一定會再相遇。」

梧桐妹則說：「謝謝妳這15年來一直以來的陪伴，我心中唯一屬於我的的家人，你就這樣離開了我，我很想你，你要記得回來找我喔，姊姊很愛你。」

